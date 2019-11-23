İddialı Tasarıma Sahip Telefon: TCL Plex İnceleme

TCL'nin geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa çıkardığı Plex modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde TCL Plex hakkındaki tüm detayları sizlere aktarıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz TCL Plex'in teknik özelliklerine bir göz atalım. TCL Plex, 6,53 inç, IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisininden alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilyor.

TCL Plex'in arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri: 48 MP f/1,8 geniş açılı lens, 16 MP f/2,4 ultra geniş açılı lens, 2 MP f/1,8 lens. Cihazın ön tarafında ön tarafında ise 24 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

3.820 mAh bataryadan beslenen TCL Plex, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan TCL Plex incelememize geçelim. Hemen aşağıdan TCL Plex inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!