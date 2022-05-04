500 Bin Kişilik Araştırma ile İdeal Uyku Süresi Belli Oldu

Bilim insanları 500 bin kişiyi analiz ederek bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma ile beraber yetişkinler için ideal uyku süresi belli oldu. Peki, yetişkin insanların sağlık açısından en az kaç saat uyuması gerekiyor? Yapılan araştırmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İdeal Uyku Süresi Kaç Olmalı?

Uyku süresi, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu sebepten ötürü günlük uyku saati oldukça büyük bir öneme sahip. Yapılan bir araştırma ile beraber yetişkin insanların günde kaç saat uyuması gerektiği belli oldu.

İndyTurk’teki habere göre bilim insanları, Birleşik Krallık’ta uyku saatine ilişkin çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırmada 38 ile 73 yaş aralığındaki 500 bin kişinin sağlık kayıtları incelendi.

Sağlık kayıtlarının incelenmesinin ardından katılımcılara uyku düzeni ve akıl sağlığı ile ilgili çeşitli sorular soruldu. Araştırmada sadece bu bilgiler ile sınırlı kalınmadı. Bilim insanları, araştırmaya katılan kişilere çeşitli bilişsel testler de uyguladı.

Yapılan araştırmada yetişkin insanlar için en uygun uyku süresinin 7 saat olduğu tespit edildi. Bu süre, bilişsel performansın artması açısından oldukça önemli. Nature Aging isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan makaleye göre çok az ya da çok fazla uyumak dikkat eksikliği, öğrenme ve hatırlamada güçlük, karar verme kabiliyetinin azalması gibi çeşitli problemlere yol açıyor.

Araştırma esnasında oldukça ilginç bir durum gözlemlendi. Bilim insanları, 7 saatten fazla veya az uyuyan katılımcılarda çeşitli sağlık problemleri tespit etti. Söz konusu kişilerde anksiyete ve depresyon belirtilerinin arttığı belirtildi.

Gerçekleştirilen analizler hem yetersiz hem de aşırı uyku süresinin bilişsel gerileme ile ciddi oranda bağlantılı olduğunu gösterdi. Bilim insanları, özellikle yaşlılarda uyku süresi ve kalitesinin bilişsel kabiliyetler üzerinde belirleyici olabileceğinin altını çizdi.

Cambridge Üniversitesinde araştırmacı olan Barbara Sahakian, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sahakian, yaptığı açıklamada, özellikle yaşlılarda iyi bir gece uykusunun yaşamın her aşaması açısından önemli olduğunu söyledi.

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