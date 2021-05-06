Uzun Yaşamak İçin İdeal Uyku Süresi Hesaplandı

İdeal uyku süresi kaç saat? Hangi yaşta ne kadar uyumalısınız? Yapılan son çalışmaya göre gece uykusu başta kalp sağlığı olmak üzere pek çok konuda önemli İşte uzmanından açıklamalar.

Her gece doğru miktarda uykunun kişinin zihinsel ve bilişsel sağlığında önemli rol oynadığı sır değil. Şimdi yeni araştırmalar, günde altı ila yedi saat uyumanın kalp krizi veya felç riskini de azalttığını gösteriyor.

Henry Ford Hastanesi'nden araştırmacılar, daha az veya daha fazla uyuyan kişilerin kardiyovasküler hastalığa daha yatkın olduğunu söylüyor.

Baş yazar Dr. Kartik Gupta yaptığı açıklamada, "Altı saatten az veya yedi saatten fazla uyuyan katılımcılar kardiyak nedenlerden dolayı daha yüksek ölüm şansına sahipti" dedi.

İdeal uyku süresi kaç saat? Hangi yaşta ne kadar uyumalısınız?

Son çalışma, 2005-2010 Ulusal Sağlık ve Beslenme Sınavı anketine katılan 14.079 kişiye ait verileri analiz etti. Kalp krizi, kalp yetmezliği veya felç nedeniyle ölüp ölmediklerini belirlemek için yaklaşık sekiz yıl boyunca izlendi.

Kalp problemleriyle bağlantılı olan CRP (C-reaktif protein) adı verilen bir belirteç, daha uzun veya daha kısa uyku süreleri olanlarda yükseldi. Sonuçlar günde yedi saat uyumanın en uygun olduğu fikriyle tutarlı.

Vücutta iltihaplanma olduğunda yükselen, karaciğerde üretilen bir protein olan CRP, uzun veya kısa uyku süreleri olanlarda yüksekti.

Kartik Gupta ve ekibi; diyet, sigara içme alışkanlıkları ve egzersize ek olarak uykunun kardiyovasküler sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti. Bu uyku süresi, yüksek tansiyon ve atardamarların sertleşmesi gibi bir dizi koşulu tetikleyebilecek toksik proteinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca Gupta'ya göre az veya fazla uykunun etkisi zamanla artıyor, yani vücutta hasar yaratması için yıllar geçmesi gerekiyor.

Gupta, "Yalnızca uyku miktarı hakkında değil, aynı zamanda uykunun derinliği ve kalitesi hakkında da konuşmak önemlidir. Yedi saat yatakta yatıyor olmanız, kaliteli bir uyku aldığınız anlamına gelmez" dedi.

Örneğin horlamaya ve sık sık uyanmalara sebep olan uyku apnesi, giderek artan bir şekilde kardiyovasküler hastalıkla ilişkilendirilmekte.

Ulusal Uyku Vakfı ve Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ise yetişkinlerin yedi veya daha fazla uyumasını öneriyor. Dr. Gupta ise bunları doğrulamak için daha fazla araştırma yapılmasını istiyor.