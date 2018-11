Idris Elba’nın Oyuncak Bebeği Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

El yapımı bebekleriyle bilinen Emperis şirketinin İngiliz aktör Idris Elba için yaptığı bebek sosyal medyanın diline düştü!

ABD’li ünlü magazin dergisi People tarafından 1985’ten bu yana verilen “Yaşayan En Seksi Erkek” ünvanını alan isimlerden bir tanesi olan Idris Elba, 1994 yılında başladığı kariyerinde birbirinden başarılı yapımlara imza attı.

Thor, Star Trek, Prometheus, The Dark Tower ve Beasts of No Nation, Elba’nın rol aldığı onlarca filmden sadece bazıları.

Son dönemde yeni James Bond olacağı yönündeki haberlerle manşetleri süsleyen başarılı aktör, bu kez kendi adına yapılan oyuncak bebek ile gündemde.

İngiliz bebek üreticisi Emperis, People ’ın yaşayan en seksi erkek seçtiği Elba’nın onuruna bir oyuncak bebek yaptı. Yaptı yapmasına ancak, söz konusu oyuncak Cristiano Ronaldo’nun heykel vakasından hallice oldu!

Oyuncak bebeğin bilhassa Twitter’da yayılmasıyla birlikte hem şirket hem de oyuncak sosyal medyanın alay konusu oldu. Zira el yapımı bebeğin Elba ile pek benzerliği bulunmuyor.

İyi de Elba değilse kim bu adam? Oyuncak bebeğin Elba dışında herkese benzetildiğini söylesek yeridir. Bu isimler arasında Yul Brenner, Ben Kingsley, Charlamagne Tha God, Montel Williams ve hatta Mahatma Gandi bile var, ancak en güçlü aday ABD’li aktör Romany Malco gibi duruyor.

The doll was supposed to look like Idris Elba but tell me it don’t look like Montel Williams 😭😭😭😂 pic.twitter.com/qW7Pk57pNK — 𝒵𝒶𝓃𝓃𝓎 🦚 (@Zanny1x) 13 Kasım 2018

Man why does that Idris Elba doll look just like charlamagne @cthagod 😂😂 pic.twitter.com/I4SEdOZKyF — DeVante (@DeVanteS7) 14 Kasım 2018

The "Idris Elba doll"?



More like Rupaul in 'Barbie' formation. pic.twitter.com/4nC99Z25Mc — Tommy Keavy (@TommyKeavy) 13 Kasım 2018

Did the same person who made the doll sculpt this of Martin Luther King? pic.twitter.com/TxMTa7fQAI — BelieveInSomething (@gianmaster191) 13 Kasım 2018

Sosyal medyadaki yorumlara kayıtsız kalmayan Malco, kişisel Twitter hesabından, oyuncağa en fazla kendisinin benzetildiği yorumlara binaen “Kazandım” şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

I cannot compete with the internet today! Ya'll win! 🤣 pic.twitter.com/POXbjeKRJy — Romany Malco (@TeamRomany) 14 Kasım 2018

Her haliyle tam bir hayal kırıklığı olan oyuncağın fiyatı ise 1.100 dolar!