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Idris Elba’nın Oyuncak Bebeği Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Idris Elba’nın Oyuncak Bebeği Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

El yapımı bebekleriyle bilinen Emperis şirketinin İngiliz aktör Idris Elba için yaptığı bebek sosyal medyanın diline düştü!

ABD’li ünlü magazin dergisi People  tarafından 1985’ten bu yana verilen “Yaşayan En Seksi Erkek”  ünvanını alan isimlerden bir tanesi olan Idris Elba, 1994 yılında başladığı kariyerinde birbirinden başarılı yapımlara imza attı.

Thor, Star Trek, Prometheus, The Dark Tower ve Beasts of No Nation, Elba’nın rol aldığı onlarca filmden sadece bazıları.

Son dönemde yeni James Bond olacağı yönündeki haberlerle manşetleri süsleyen başarılı aktör, bu kez kendi adına yapılan oyuncak bebek ile gündemde.

Idris Elba

İngiliz bebek üreticisi Emperis, People ’ın yaşayan en seksi erkek seçtiği Elba’nın onuruna bir oyuncak bebek yaptı. Yaptı yapmasına ancak, söz konusu oyuncak Cristiano Ronaldo’nun heykel vakasından hallice oldu!

Oyuncak bebeğin bilhassa Twitter’da yayılmasıyla birlikte hem şirket hem de oyuncak sosyal medyanın alay konusu oldu. Zira el yapımı bebeğin Elba ile pek benzerliği bulunmuyor.

İyi de Elba değilse kim bu adam? Oyuncak bebeğin Elba dışında herkese benzetildiğini söylesek yeridir. Bu isimler arasında Yul Brenner, Ben Kingsley, Charlamagne Tha God,  Montel Williams ve hatta Mahatma Gandi bile var, ancak en güçlü aday ABD’li aktör Romany Malco gibi duruyor. 

 

 

 

 

 

Sosyal medyadaki yorumlara kayıtsız kalmayan Malco, kişisel Twitter hesabından, oyuncağa en fazla kendisinin benzetildiği yorumlara binaen “Kazandım”  şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

 

 

Her haliyle tam bir hayal kırıklığı olan oyuncağın fiyatı ise 1.100 dolar!

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ETİKETLER: sosyal medya twitter oyuncak bebek

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