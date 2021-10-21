Dünya 84 Milyon Yıl Önce Ters Dönmüş Olabilir

Dünya 84 milyon yıl önce ters döndü mü? Ortaya çıkan son analize dair bilgiler, Dünya'nın milyonlarca yıl önce bazı kutup değişimlerine şahit olduğunu ortaya koyuyor.

Gerçek kutup gezintisinin (true polar wander, TPW) zaman zaman tüm gezegenleri ve uyduları eksenlerine göre eğebildiğini biliyoruz, ancak bunun Dünya'ya ne sıklıkta olduğu tam olarak açık değil.

Şimdi yeni bir çalışma, yaklaşık 84 milyon yıl önce -dinozorların hala Dünya'da yürüdüğü zaman- meydana gelen böyle bir eğilme olayının kanıtını sunuyor.

Dünya 84 Milyon Yıl Önce Ters Döndü

Araştırmacılar, İtalya'dan Geç Kretase dönemine (100.5 ila 65.5 milyon yıl önce) tarihlenen kireçtaşı örneklerini analiz ederek, manyetik kayıtta TPW oluşumuna işaret edecek kaymalara dair kanıt aradı.

Kayaya hapsolmuş, mineral manyetit zincirlerini oluşturan bakteri fosilleri, Geç Kretase'de gerçek kutupsal gezinmenin en inandırıcı kanıtlarından bazılarını sunabilir ve on yıllardır devam eden bilimsel bir tartışmanın çözülmesine yardımcı olabilirdi.

Araştırmacılar makalelerinde, "Bu gözlem, belgelenen en yeni büyük ölçekli TPW'yi temsil ediyor ve dönüş ekseninin son 100 milyon yılda büyük ölçüde istikrarlı olduğu fikrine meydan okuyor." dedi.

Dünya, katı bir metal iç çekirdekten ve sıvı metalin üzerinde yavaşça hareket eden katı bir manto ve kabuk (yüzey) ile sıvı metal bir dış çekirdekten oluşur. Dünyanın dış çekirdeği tarafından üretilen manyetik alanı, araştırmada incelenenler gibi kayalarda kaydedilir. Gerçek kutup gezintisi, coğrafi kutupların önemli ölçüde yer değiştirmesi, dolayısıyla Dünya'nın dış kaplamasının eğilmesidir. Aslında Dünya'nın manyetik alanı açısından hiçbir şey değişmez, ancak değişen kayalar hareket ettikçe farklı paleomanyetik verileri kaydedilebilir.

Bu veriler, Kuzey ve Güney coğrafi kutuplarına olan mesafeyi ortaya çıkararak araştırmacıların bu kutupların gerçekte nerede olduğunu çizmelerini sağlıyor. Tamamen dikey bir alan, bir kayanın kutupta olduğu anlamına gelirken, tamamen yatay bir alan ekvatorda olduğunu gösterir.

Japonya'daki Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden jeolog Joe Kirschvink, "Dünyaya uzaydan baktığınızı hayal edin. Gerçek kutup gezintisi, Dünya'nın yana doğru devrilmesine benziyor ve gerçekte olan şey, gezegenin tüm kayalık kabuğunun - katı manto ve kabuk - sıvı dış çekirdeğin etrafında dönmesidir." dedi.