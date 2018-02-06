İflasın Eşiğindeki Bimeks'ten Alacaklılarına İki Teklif

Yakın bir zamana kadar Türkiye'nin en büyük teknoloji perakende şirketlerinden biri olan Bimeks, içine girdiği borç batağından kurtulmanın yollarını arıyor.

1990 yılında Kadıköy Mühürdar'daki küçük bir dükkanda ticari faaliyetlerine başlayan ve 2015 yılı itibarıyla Türkiye'nin ilk 5 şirketi arasında yer alan Bimeks, yaşadığı finansal kriz nedeniyle çoğu mağazasına zincir vurmak zorunda kaldı. Son olarak alacaklılarıyla bir toplantı düzenleyen şirket, borçlarının ve tahvillerinin geri ödemesini iki şekilde yapmanın planlarını yapıyor.

Toplantıdan çıkan ilk teklife göre, Bimeks, tahsisli sermaya artırımı yaparak alacaklılarını şirkete ortak edecek. İkinci teklif ise, teknik şartlarla tahsisli sermaye artırımına katılamayacak olanları kapsıyor. Bu kişi ve kurumlara Özel Maksatlı Şirket kurulacak ve bu şirket tahsis sermaya artırımına katılarak alacaklıların yine Bimeks hissedarı olması sağlanacak.

Bimeks, İki Çözüm Paketi Sundu

Bimeks, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için bir çözüm oluşturmak maksadıyla, ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının davet edildiği bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda Şirketimiz, faaliyetlerinin devam edebilmesine ve bu sayede finansal/ticari tarafların alacaklarını tahsil edebilmesine imkan sağlamak amacıyla iki alternatifli bir çözüm paketi sunmuştur:

1- Ortaklık

Ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları, Şirketten alacaklarını, Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal bedel üzerinden sermaye payına çevireceklerdir.

Bir diğer ifade ile şirketin ticari ve finansal borçları özsermayeye dönüşecek ve alacaklı firmalar Şirket ortağı olacaklardır.

2- Hissedar Olmak

İlk alternatife teknik veya idari sebeplerle dahil olamayan alacaklılar, alacaklarını, kurulacak bir Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devredeceklerdir. ÖMŞ, 1.alternatifte izah edilen tahsisli sermaye artışına katılacak ve Bimeks hissedarı olacaktır. Bilahare ÖMŞ, sahibi olduğu hisseleri, alacaklarını devreden alacaklılara, prorata olarak rehin verecektir.

Bimeks, alacaklılardan olumlu dönüşün olması halinde, Sermaya Piyasaya Kurulu'na (SPK) müraacat edeceğini ve gerekli yasal prosedürlerin uygulanacağını da açıkladı.