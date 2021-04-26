iFun Screen Recorder Yayınlandı: Özellikleri Neler?

Bilgisayarımızda kullandığımız pek çok programın geliştiricisi olan IObit, bilgisayarından ekran kaydı almak isteyenler için biçilmiş kaftan olan iFun Screen Recorder ile karşımıza çıktı. Peki, bu uygulama kullanıcılara neler sunuyor ve rakiplerine göre avantajları neler?

"IObit tarafından geliştirilen iFun Screen Recorder'ı lansmana özel indirimli fiyatlarla satın almak için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz."

iFun Screen Recorder Özellikleri

Seçili Kayıt Alanı: Kullanılabilir ekranınızın tamamını kaydedebileceğiniz gibi, yalnızca seçtiğiniz bir alanın kaydedilmesini de sağlayabilirsiniz.

Kullanılabilir ekranınızın tamamını kaydedebileceğiniz gibi, yalnızca seçtiğiniz bir alanın kaydedilmesini de sağlayabilirsiniz. Kişisel Filigran: Oluşturduğunuz içeriklerin çalınmasını engellemek ve kime ait olduğunu belirtmek için kendi filigranınızı ekleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz içeriklerin çalınmasını engellemek ve kime ait olduğunu belirtmek için kendi filigranınızı ekleyebilirsiniz. 4K Ekran Kaydı: Yüksek çözünürlüklü ekran kaydına ihtiyacınız varsa, 4K çözünürlüğe kadar ekran kaydı alabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü ekran kaydına ihtiyacınız varsa, 4K çözünürlüğe kadar ekran kaydı alabilirsiniz. 60 FPS Oyun Kaydı: Oyunlarınızda akıcı bir görünüm elde etmek için 60 FPS ekran kaydı alabilirsiniz.

Oyunlarınızda akıcı bir görünüm elde etmek için 60 FPS ekran kaydı alabilirsiniz. Çoklu Çıktı Desteği: Yakaladığınız görüntüleri MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS ve GIF gibi çeşitli formatlarla çıktı olarak alabilirsiniz.

Yakaladığınız görüntüleri MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS ve GIF gibi çeşitli formatlarla çıktı olarak alabilirsiniz. Görüntü Ekleme: Oluşturduğunuz ekran kaydına kameranız aracılığı ile eş zamanlı görüntü ekleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz ekran kaydına kameranız aracılığı ile eş zamanlı görüntü ekleyebilirsiniz. Video Düzenleme: Oluşturduğunuz ekran kaydını başka herhangi bir programa ihtiyaç duymadan, direkt olarak uygulama üzerinden düzenleyebilirsiniz.

iFun Screenshot İndir

Başta yayıncılar, eğitmenler, öğrenciler ve çalışanlar için tasarlanan iFun Screen Recorder, bir ekran kaydı programında aradığınız her şeyi bir arada topluyor. Yayıncılar için yüksek kare hızları ile kayıt almaya imkan sunan iFun, eğitmenler ve öğrenciler için de özel araçları kullanıma dahil ediyor. Aldığınız ekran kayıtlarını birden fazla formatta çıktı olarak alabildiğiniz gibi, direkt uygulama üzerinden temel video düzenleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Peki siz IObit tarafından yayınlanan iFun Screen Recorder hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni programı beğendiniz mi ve kullanmayı düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.