I.G.I. Origins, 2021 Yılı İçerisinde Bizlerle Olacak

İlk oyunu 2000 yılı içerisinde çıkmış olan taktiğe dayalı ve birinci kişi bakış açısından oynanan Project I.G.I. serisi, 2003 yılındaki I.G.I.-2: Covert Strike sonrasında uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik on dört yıl sürmüş ve Toadman Interactive ve Antimatter Games, 2017 yılı içerisinde yeni bir Project I.G.I. oyunu için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Geçtiğimiz Mart ayında ise bir müjdeli haber daha almıştık. I.G.I. Origins adındaki yeni Project I.G.I. oyununun prototip aşamasına geçilmişti.

Bu açıklamanın üzerinden geçen sekiz ayın sonrasında, Toadman Interactive ve Antimatter Games bizleri sevindiren yeni bir duyuru yaptılar. I.G.I. Origins, PlayStation 4, PC (Steam) ve Xbox One için geliştirilme aşamasında ve 2021 yılı içerisinde satışa sunulacak.

Konu olarak ilk oyunun öncesindeki bir zamanda geçecek olan I.G.I. Origins, sizi 1980 yılına götürecek. MI6 hizmetinden aktif görevdeki Regent kod adlı bir ajanı yöneteceksiniz. Sizi dünyanın bir ucundan bir ucuna götürecek olan bir dizi görevin üstesinden gelerek Insitute of Geotactical Intelligence kuruluşunun kökenini araştıracaksınız. Bu görevler sırasında kullanabileceğiniz çok çeşitli silahlar ve teçhizatlar olacak. Dünyayı etkileyecek sonuçları olan olayların arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmaya çalışacakken, eylemleriniz de dostlarınız ile düşmanlarınız arasındaki kesin çizgileri de belirleyecek.

I.G.I. Origins için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!