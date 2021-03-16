İğnesiz Koronavirüs Aşısı Geliyor: DSÖ Tarih Verdi!

İğnesiz koronavirüs aşısı için müjde verildi. Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) görevli bilim insanı Soumya Swaminathan, iğnesiz COVID-19 aşısının ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Swaminathan tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

İğnesiz Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları dünyanın dört bir noktasında devam ediyor. Salgını sona erdirme konusunda oldukça önemli bir role sahip olan aşılar, şu anda iğne aracılığıyla yapılıyor. DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda deneme aşamasında olan aşılar iğne gerektirmeyecek.

DSÖ Bilim Heyetinde görevli Dr. Soumya Swaminathan, iğne gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilen aşılar dahil olmak üzere yeni COVID-19 aşıları bu yıl veya en geç gelecek yıl kullanıma sunulabileceğini açıkladı. Oda sıcaklığında saklanabilmesi oldukça önemli çünkü bazı aşılar çok soğuk ortamlarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu durum da depolama ve lojistik konularında sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

Dr. Swaminathan, 2021 yılının sonuna kadar altı ya da sekiz yeni koronavirüs aşısının klinik çalışmalarının tamamlanabileceğini ve düzenleyici incelemelerden geçebileceğini ifade etti. Habertürk'teki habere göre COVID-19 salgınının milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyleyen doktor Swaminathan, salgının sona ermesi için aşılama çalışmalarının gerekli olduğunu belirtti.

Dünya genelinde farklı firmalar tarafından geliştirilen 300 milyon dozdan fazla aşının uygulandığını belirten Dünya Sağlık Örgütü, aşı kaynaklı herhangi bir ölüm tespit edilmediğini açıklamıştı.

Burun Spreyi Formunda Yerli Koronavirüs Aşısı Geliştiriliyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Kıdemli Araştırmacı/Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, burun spreyine benzer yerli koronavirüs aşısı geliştirildiğini duyurmuştu.

Dr. Özketen, "Daha fazla deney yapmamızı gerektiren bir durum oluyor. Oldukça fazla hayvan sayısı ve türüyle çalışmak zorunda kaldık. Güzel gidiyor. Şu an ülkemizin düzenleyici otoritesiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Oradaki hocalarımızın bizden istediği ekstra deney olursa onları tamamlıyoruz. Şu an Faz 1 aşamasındayız" şeklinde konuşmuştu.

Aşının ne zaman çıkacağına ilişkin önemli bilgiler paylaşan doktor Özteken, "Sonbahara yetişmesini düşündüğümüz bir aşı. Bazı sıkıntılar olabilir ama yıl sonuna doğru geliyor olacak. Bu bizim için iyi bir süreç. Ülkemiz açısından oldukça hızlı başardığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.