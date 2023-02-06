İHA'lar Deprem Bölgesi İçin Harekete Geçti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 şehrin etkilendiği depremin ardından Türkiye'nin tüm kaynakları bölge insanlarını kurtarmak ve hasar tespiti yapmak amacıyla seferber edilmiş durumda. Acil durumlarda ülkemizin güvenilir kurumlarından olan TSK, bölgede hasar ve zaiyatın tespit edilmesi için insansız hava araçlarını harekete geçirdi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman ve diğer çevre illerin üzerinde uçuş yapan İHA'lar, bölgenin genel durumunu tespit etmekte kullanılıyor.

İHA'lar Arama Kurtarma Ekiplerine Yardımcı Oluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA’lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. #MSB #Deprem pic.twitter.com/922GcMy6IN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023

04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta gerçekleşen 7.7 MW büyüklüğündeki depremin ardından kolluk kuvvetleri ve TSK harekete geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarmanın yanında helikopterler ve İHA'lar da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda AKINCI İHA'larının deprem bölgesindeki zaiyatı tespit etmek amacıyla uçuş yaptığı belirtildi.