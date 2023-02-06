İHA'lar Deprem Bölgesi İçin Harekete Geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları, deprem bölgesinde hasar tespiti için çalışmalara başladı. İşte detaylar!

İHA'lar Deprem Bölgesi İçin Harekete Geçti
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 şehrin etkilendiği depremin ardından Türkiye'nin tüm kaynakları bölge insanlarını kurtarmak ve hasar tespiti yapmak amacıyla seferber edilmiş durumda. Acil durumlarda ülkemizin güvenilir kurumlarından olan TSK, bölgede hasar ve zaiyatın tespit edilmesi için insansız hava araçlarını harekete geçirdi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman ve diğer çevre illerin üzerinde uçuş yapan İHA'lar, bölgenin genel durumunu tespit etmekte kullanılıyor.

İHA'lar Arama Kurtarma Ekiplerine Yardımcı Oluyor

04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta gerçekleşen 7.7 MW büyüklüğündeki depremin ardından kolluk kuvvetleri ve TSK harekete geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarmanın yanında helikopterler ve İHA'lar da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda AKINCI İHA'larının deprem bölgesindeki zaiyatı tespit etmek amacıyla uçuş yaptığı belirtildi.

SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
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SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Kızılay Afetlerde İHA Kullanacak!
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Kızılay Afetlerde İHA Kullanacak!

Türk Kızılay afetlerle mücadele de teknolojiden daha fazla yararlanmak için İnsansız hava araçlarını kullanıma alıyor. Kızılay Lojistik ve Maxwell Innovations arasında imzalanan sözleşme ile insansız hava araçları artık afetlerde kullanılacak.

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