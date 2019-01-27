İHA'lar Hava Kirliliğiyle Mücadele Amacıyla Kullanılacak

Kullanıma açık olduğu alanların giderek artmasıyla birlikte çeşitli projelerde yer alan insansız hava araçları (İHA), Turkcell'in projesi kapsamında artık hava kirliliğiyle mücadelede de rol alabilecek.

Fabrika ve otomobillerden yayılan zararlı gazların sebep olduğu hava kirliliğini engelleyebilmek adına çalışmlara başlayan Turkcell, İHA'larda kullanılabilecek bir sistem geliştirdi. 'Hava kirliliği durumuna uygun şehir planlaması önerisi' kapsamında iş yapacak olan araçlar, bölgede araştırma yapacak.

Turkcell'in geliştirdiği İHA sisteminde öncelikle İHA, araştırması yapılacak bölgede uçacak ve bünyesinde bulunan kamera vasıtasıyla bölgeyi detaylıca görüntüleyen video ve resimler toplayacak. Bir veri tabanında depolanacak olan bu görüntüler Turkcell sistemi sayesinde renklendirilecek ve yeşil alan çoğunluktaysa bölgenin hava kirliliğinden uzak olduğu anlaşılacak.

Sistem Bölge Hakkında Öneri Sunabilecek

Yeşil alan ve duman verisini kullanarak bir hava kirliliği skoru belirleyecek olan sistem, bu bölgenin fabrikalaşmaya uygun olup olmadığını söyleyebilecek. Böylelikle temiz alanlara sahip çıkılacakken hava kirliliğinin yaşandığı bölgede gerekli temizlik işlemleri başlatılabilecek.