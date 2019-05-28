IKEA Artırılmış Gerçeklik Kullanacak: Mobilyalar Artık Evinizde

Herhangi bir alışveriş sitesindeki ürünü gördüğünüzde onun evinize nasıl duracağına mutlaka merak etmişsinizdir. Dünyanın en büyük mobilya şirketlerinden olan IKEA, artırılmış gerçeklik sayesinde ürünlerin evinizde nasıl bir görüntü oluşturacağını canlı olarak gösterecek.

IKEA normalde de artırılmış gerçeklik kullanarak bazı ürünlerin odanıza nasıl duracağını zaten gösteriyordu. Ancak bu defa daha farklı bir sistem kullanılacak. Artırılmış gerçeklik ile evinizde hoş duracağını düşündüğünüz bir ürünü artık yine şirketin uygulaması sayesinde satın alabileceksiniz.

IKEA artırılmış gerçeklik kolaylıkla kullanılabiliyor

Bütün şirketler ürünlerinin satışı için teknolojiyi mümkün olduğunca üst düzey kullanmaya çalışıyor. IKEA artırılmış gerçeklik ile işi çok daha farklı bir boyuta taşımayı başardı.

IKEA tarafından verilen artırılmış gerçeklik hizmeti, oldukça kolay bir şekilde alınabiliyor. Öncelikli olarak beğendiğiniz herhangi bir IKEA mobilyasını seçiyorsunuz. Hemen ardından odanızın boyutlarını girmenizle beraber karşınıza o mobilyanın odada nasıl görüneceği çıkıyor. Eğer onun evinizde hoş durduğunu düşünürseniz hızlı bir şekilde satın alabiliyorsunuz.

Şirket yetkililerinden Martin Coppola, Reuters’a verdiği demeçte “Bu uygulamayla birlikte IKEA deneyiminiz yepyeni bir hâl alacak” diyerek amaçlarını ortaya koydu. Bu uygulama ilk olarak Fransa'da kullanıma açılacak. Eğer başarılı bir şekilde orada işlerse, Dünyanın geri kalan diğer ülkelerine de kademe kademe aktarılabilecek. Şirket son dönemlerde Dünyanın her yerine ürün gönderebilmek için bazı kargo seçenekleri araştırıyor. Peki siz IKEA’nın bu uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?