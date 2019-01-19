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IKEA, Sonos Destekli Akıllı Hoparlörlerini Satışa Çıkarıyor

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | teknoloji

Bir süredir Sonos ile birlikte ortaklaşa çalışma içerisinde olan IKEA,  Ağustos ayında çalışmalarının meyvesini toplamaya başlayacak.Geçtiğimiz yılın Nisan ayında akıllı panjurlarını piyasaya süren İsveç'li şirket şimdi de Sonos destekli akıllı hoparlörlerini piyasaya süreceğini açıkladı. 

Yeni piyasaya sürülmesi beklenen akıllı hoparlörler, diğer Sonos cihazları ve IKEA'nın akıllı aydınlatma sistemleri ile entegre çalışacağı konuşulmakta; ancak şu an tasarım ve fiyatlandırma konusunda herhangi bir detay bulunmamakta. Detayların Sonos tarafından önümüzdeki aylarda paylaşılacağı duyuruldu. 

Yeni çıkacak olan akıllı hoparlörlerin mobilyaların içine gömülü olarak geleceği konuşulmakta. IKEA daha önce duvara monte edilmiş bir hoparlör prototipi çıkarmıştı ve yayınladığı duyuru videosunda mobilyaların içine gizlenebileceğini ima etmişti. Gelecek aylarda tasarım açısından neler olur bilinmez ancak IKEA ve Sonos arasındaki ortaklıktan yüksek beklentiler var.

Sonos ev içinde kablosuz bir ağ kurarak ses sinyallerini farklı odalara taşıyan dijital bir müzik sistemi şirketidir.

IKEA'nın Sonos ile yaptığı işbirliği hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce mobilyaların içine gömülü olarak akıllı hoparlörler piyasaya sürülür mü? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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