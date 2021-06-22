IKEA Su Şişesi ile Ronaldo'nun Coca-Cola Hamlesini Reklama Çevirdi

IKEA su şişesine ünlü Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında masadan Coca-Cola şişelerini kaldırıp insanlara su içmelerini söylemişti. IKEA ise futbolcunun bu hareketinden yola çıkarak mükemmel bir reklamın altına imzasını attı.

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz gün Macaristan ile yapacakları Avrupa Şampiyonası 2020 maçı öncesinde beklenmedik çıkışı sosyal medyada günlerce tartışma konusu olmuştu. Portekiz A Milli Takımı Teknik Direktörü ile basın toplantısına çıkan ünlü futbolcu, masada duran Coca-Cola şişesini kaldırıp yerine su almış ve insanlara su içmesini söylemişti.

Coca-Cola, olayın ardından yaptığı açıklamada herkesin içecek tercihinin farklı olduğuna işaret etmişti. Euro 2020'nin organizatörleri ise turnuvanın ana sponsoru Coca-Cola'ya gelen eleştirilerin arkasından farklı açıklamalarda bulunmuşlardı. Organizatörler, basın toplantısında normal Coca-Cola, şekersiz Coca-Cola ve su konulduğunu ifade etmişti.

Coca-Cola'nın hisseleri, basın toplantısından bir süre geçtikten sonra %1,6'lık düşüş yaşarak 56,17 dolardan 55,22 dolara gerilemişti. Bu gelişmelerden önce şirketin 242 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değeri 238 milyar dolara düştü. Şirketin değeri böylelikle bir gün içinde 4 milyar dolar kadar kayıp yaşadı.

Bu hareket, Ronaldo'nun gazlı ve şekerli içeceklere karşı gösterdiği ilk tepki değildi. Ünlü futbolcu, daha önce her gün 6 öğün sağlıklı yiyecek yediğini ve gün içinde 5 şekerleme yaptığını dile getirmişti. Ronaldo ayrıca çocuklarının gazlı içecek içmesinden de rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

IKEA Su Şişesi Cristiano İsmi ile Satılıyor

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki hareketinin ardından bir hamle de IKEA'dan geldi. IKEA, Ronaldo'nun hareketini ticari bir eyleme dökerek su şişesine "Cristiano" adını verdi. Şirketin pazarlama ekibi, "ikeacanada" isimli Instagram hesabı üzerinden 1,99 dolar fiyat etiketine sahip su şişesinin tanıtımını yaptı.

Ronaldo'nun hamlesinin bu şekilde ticari bir hamleye dönüştürülmesi, insanların oldukça dikkatini çekti. Peki, siz IKEA'nın bu hamlesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şirketin bu hamlesi sizce tüketicilerin dikkatini çekmek için başarılı bir hamle mi? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.