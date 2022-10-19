Ikea Sürücüsüz Kamyonla Teslimatlara Başladı

Ikea, depolarından sürücüsüz teslimatları test etmek için uzun mesafeli kamyon taşımacılığına geçiş yapmak adına otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışan bir şirket olan Kodiak Robotics ile iş birliği yaptı.

Bu yılın Ağustos ayından bu yana, otonom bir ağır hizmet tipi Kodiak kamyonu, Houston yakınlarındaki bir Ikea dağıtım merkezinden Dallas yakınlarındaki bir perakende mağazasına her gün mobilya teslim ediyor. Kamyonun direksiyonunda yükleri almaktan ve teslimatı denetlemekten sorumlu yedek bir sürücüsü bulunurken, kamyon 500 km'lik tek yönlü yolculuğu sırasında uzun otoyollarda otonom olarak çalışıyor.

Ikea ve Kodiak İş Birliği Neleri Kapsıyor?

Bu ortaklıkla Ikea, otonom teslimatların uzun mesafeli yolculukları nasıl daha güvenli hâle getirebileceğini ve kamyon sürücüleri için daha iyi çalışma koşullarına yol açabileceğini kavramayı umuyor. Kodiak'ın kamyonları elektrikli olmasa da UC San Diego (PDF) tarafından başka bir şirketin araçlarını kullanan önceki bir iş birliğinin, otonom kamyonların geleneksel muadillerinden yaklaşık %10 daha verimli olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var.

Forbes'a göre iki şirket üç aylık bir pilot program üzerinde anlaştı ancak her şey yolunda giderse bir dizi Ikea mağazasına ve deposuna hitap edecek çok yıllı bir anlaşma imzalayabilirler.

İsveçli ev mobilyası markası, son birkaç ay içinde diğer teknolojik ilerleme türlerini de benimsedi. Haziran ayında Ikea mobilyalarıyla tasarlayabileceğiniz 3B kopyalar oluşturabilmesi için LIDAR kullanarak odaları tarayabilen, yapay zekâ destekli yeni bir uygulama başlattı. Ayrıca Electrify America'nın hızlı şarj cihazlarını ABD'deki 25'ten fazla mağazasına kurmak için bir anlaşma imzalayarak elektrikli otomobil sahipleri de mutlu etti.