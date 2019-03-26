IKEA Yeni Hoparlörlerine Ait İlk Görselleri Paylaştı

IKEA, yeni bir hoparlör seti üretmek üzere Sonos ile iş birliği yapacağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Bu hoparlörlerle ilgili detayların önümüzdeki ay yapılacak olan resmi tanıtımda ortaya çıkması bekleniyor. Ancak IKEA, yeni hoparlörlerin nasıl görüneceğini göstermek için şimdiden bazı görseller paylaştı.

IKEA’nın daha önce de belirttiği gibi, yeni hoparlörler kitaplık hoparlörleri gibi bir tasarım ile gelecek. Bu da şu anlama geliyor, bu hoparlörler bir kitaplığa yerleştirilebilecek kadar küçük ve ince olacak. IKEA’nın paylaştığı görsellerde, yeni hoparlörlerin, şirketin daha önce kumaş benzeri bir tasarımla sunduğu Bluetooth hoparlörlerine de benzediği görülüyor. Bu tasarım şeklinin kötü bir fikir olmadığı hatta hoparlörlere güzel bir görünüm kazandırdığı söyleyenebilir.

IKEA daha önce hoparlörler için standlar ve duvar destekleri olacağını belirtmişti. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, hoparlörleri yatay şekilde duvara monte ederek onları birer mini komodin olarak da kullanabilirsiniz. Gelişi dört gözle beklenen yeni hoparlörlerin hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Sonos ile yapılan iş birliğine dayanarak, hoparlörlerin yayın desteği gibi çeşitli özelliklere de sahip olması bekleniyor. Ancak tüm yayın servislerini destekleyip desteklemeyeceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Bunun yanı sıra, yeni hoparlörlerde dahili olarak Amazon ya da Google’ın dijital asistanına yer verilip verilmeyeceği de bilinmiyor. Hoparlörler hakkındaki tüm detayları, önümüzdeki ay yapılacak olan resmi tanıtımda öğrenmeyi umuyoruz.