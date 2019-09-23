IKEA Yenilenebilir Enerjide Çığır Açacak

Pek çok şirketin yenilenebilir enerjilere yönelik yatırımlar yaptığını söyleyebiliriz. Ancak kaç tanesi ihtiyaç duyduklarından fazlasını ürettiğini söyleyebilir? IKEA yenilenebilir enerjide çığır açmayı planlıyor.

IKEA'nın bağlı olduğu Ingka Holding, IKEA şubelerinin ihtiyaç duyduğundan daha fazla enerji üreteceğini açıkladı. Son on yılda güneş ve rüzgar enerjisine yaklaşık olarak 2,8 milyar dolarlık yatırım yapan şirket, bu planlarının 2019 yılının sonuna kadar başarıya ulaşmasını beklediğini de açıkladı.

Şirket kendi şubeleri için yenilebilir enerjiye yönelik adımlar atsa da, bireysel tüketicilerin de bu yönde adımlar atmasını istiyor. Bu nedenle 2025 yılına kadar tüm şubelerinde ev tipi güneş panellerini satışa sunmayı planlayan IKEA, 2030 yılına kadar emisyonu azaltmak istiyor.

Son zamanlarda Google ve Amazon'un da benzer adımlar attığını düşünürsek, şirketin attığı adımların pek de tesadüf olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu durumun olumlu etkiler ile sonuçlanacağını düşündüğümüzde herhangi bir sakıncası da bulunmuyor. Küresel İklim Grevi ve BM İklim Eylemi Zirvesi ile birlikte yenilenebilir enerjiye yönelik adımların daha geniş çaplı bir harekete dönüşmesini bekleyebiliriz.