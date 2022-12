Popüler İki Annapurna Interactive Oyunu Netflix'e Ekleniyor

Netflix'in oyun kütüphanesi her geçen ay büyümeye ve çeşitlilik kazanmaya devam ediyor. Netflix üyeleri bugünden itibaren Annapurna Interactive'in yayıncılığını üstlendiği, oyuncuların beğenisini toplamayı başaran Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes adlı iki oyunu iOS veya Android'de Netflix mobil uygulaması üzerinden oynayabilecekler.

Netflix, diğer tüm oyunlarında olduğu gibi herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alımlar olmaksızın Netflix üyeliğine dâhil olan bu iki oyuna oyuncuların artık erişebileceğini belirtiyor.

Netflix üyelerine oyun sunmaya başlayacaklarını ilk kez Kasım 2021'de duyuran şirket, o günden bu yana oyun kataloğunun 48 oyuna ulaştığını belirtti. Şimdi gelin, bugün Netflix kütüphanesine eklenmiş olan iki yeni oyuna yakından bakalım.

Kentucky Route Zero

Ödenmesi imkânsız borçlar, vazgeçilmiş hayaller, gizemli gezginler. Geliştirici Cardboard Computer'ın imzasını taşıyan, BAFTA ödüllü Kentucky Route Zero'nun yıllar içinde sırayla yayınlanan beş bölümünün ve ara bölümlerinin tümü, artık bir bütün hâlinde oynanabilecek. Tiyatro, sinema, deneysel elektronik sanat ve video oyunları tarihinden esinlenen çarpıcı bir görsel stile yer veren bu gizemli macera oyununda oyuncular, yer altındaki gizli bir otoyolda yolculuğa çıkarak toplulukların peşine düşecek.

Twelve Minutes

24 Bit Games tarafından mobil cihazlarla buluşturulan, Tribeca Festivali'nde ödüle aday gösterilen bu oyunda zaman döngüsü kâbusundan kurtulmak için dokun ve sürükle. Geliştirici Luis Antonio'nun imzasını taşıyan bu etkileşimli gerilimi James McAvoy, Daisy Ridley ve Willem Dafoe seslendiriyor. Evde eşinle geçirdiğin romantik akşam, bir polis memurunun zorla eve girip eşini cinayetle suçlaması ve seni öldüresiye dövmesiyle tam bir kâbusa dönüşür. Ardından her şey başa döner. Aniden kendini tam da polise kapıyı açtığın anda bulursun. 12 dakikalık bir zaman döngüsünün içinde sıkışıp kaldın ve aynı korkuyu tekrar tekrar yaşamak zorundasın. Kurtulmanın tek yolu, sonucu değiştirmek için etrafından gerçek zamanlı ipuçları toplamak seni bekleyenlere dair bildiklerinden faydalanmak.