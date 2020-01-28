İki Astronottan Detaylı Uzay İstasyonu Turu Videosu Geldi

Dünya yörüngesinde dönmeye devam eden ve yirmi yıldır içerisinde sürekli insan barındıran Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay araştırmaları için büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar yüzlerce bilim insanını ağırlayan istasyonda çekilmiş en ayrıntılı video ise dün itibarıyla yayınlandı ve istasyonun tüm detayları gösterilmeye çalışıldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan en yeni Uluslararası Uzay İstasyonu videosunda, ESA astronotu Luca Parmitano ve NASA astronotu Drew Morgan yer aldı. İki astronot, yeni işyerlerini çocuklarına gösteren iki baba edasıyla bütün istasyonu gezdiler.

Yeni yılın ilk gününde çekilen video, uzun süredir istasyondan gelen ilk video özelliğini de taşıyordu. Bununla birlikte bir saat kadar süren tanıtım videosu, bütün istasyonun tek seferde çekildiği ilk video olma özelliğini de taşıyordu.

Videonun en güzel taraflarından bir tanesi de kuşkusuz ekranın sol alt köşesinde yer alan haritaydı. Böylece astronotların videoyu çektikleri anda istasyondaki konumları daha net şekilde görüntülenebiliyordu.

Uluslararası Uzay İstasyonu ne zaman kuruldu?

International Space Station (ISS) ya da Türkçe ismiyle Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş, sabit bir uzay istasyonudur. 1998 yılında uzaya fırlatılan istasyonun yapım çalışmaları, 80'li yılların ortalarında başlamıştır.

NASA, JAXA, ESA, CSA ve Roscosmos gibi dünyanın en büyük uzay kurumları tarafından finanse edilen proje, insanları sürekli olarak uzayda tutmaya yönelik başlatılmış bir projedir. 2000 yılından sonra planlananlar hayata geçirilmiş ve istasyonda sürekli astronotlar yaşamışlardır.

İstasyonun amacı ise Dünya atmosferi içerisinde gerçekleştirilemeyen deneylerin, uzay ortamında denenmesidir. Bu sebeple istasyona biyoloji, insan biyolojisi, fizik, astronomi ve meteoroloji alanları başta olmak üzere çok çeşitli alanlardan bilim insanları gitmektedirler.

İstasyon ROS ve USOS olmak üzere ikiye ayrılmış durumdadır. ROS bölümlerini Rusya, USOS bölümlerini ise Amerika Birleşik Devletleri yönetmektedir.