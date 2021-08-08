İki Ayaklı Koşabilen Robot Geliştirildi (Video)

Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından İki ayaklı koşabilen robot geliştirildi. Büyük bir başarının altına imza atan robot, 5 bin kilometrelik yolu 53 dakikada tamamladı. 1 milyon dolarlık bir hibe ile geliştirilen robota ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İki Ayaklı Koşabilen Robot Videosu Yoğun İlgi Gördü

Oregon Eyalet Üniversitesinde kurulan Agility Robotics isimli bir şirket, iki ayaklı bir robot geliştirdi. Agility Robotics, Cassie isimli robotu geliştirmek için Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansından (DARPA) 1 milyon dolarlık hibe aldı.

Cassie olarak isimlendirilen robota koşma testi uygulandı. Testi başarıyla geçen Cassie, 5 bin kilometrelik yolu 53 dakikada tamamladı. Robot bu süre zarfında yalnızca iki kez düştü. Robotun koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan video, Cassie'nin testi başarıyla tamamladığı anları içeriyor. 1 dakika 47 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayımlanan video 249 binden fazla izlenerek yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce beğeni alan videonun açıklama kısmında yer alan bilgilere göre tıpkı bir deve kuşu gibi koşan robot, beş bin kilometrelik yolu tek şarj ile tamamladı.

Dört ayaklı robotlar, istikrar ve manevra kabiliyeti söz konusu olduğunda iki ayaklı robotlara kıyasla oldukça büyük bir avantaja sahip. Oregon Eyalet Üniversitesinde yer alan araştırmacılar, Cassie'nin deve kuşu benzeri bacaklarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel bir algoritma kullandı.

Paylaşılan bilgilere göre robotta yer alan özel algoritma koşma, atlama ve merdiven inip çıkma gibi beceleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini mümkün hale getiriyor. Oregon Eyalet Üniversitesinde profesör olan Jonathan Hurst, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cassie gibi robotların paket teslimi yapabileceğini ve hatta insanlara evlerde yardım edebileceğini söyledi.

Prof. Jonathan Hurst, çok uzak olmayan bir gelecekte herkesin günlük yaşamlarında birçok yerde robotları görebileceğini ve onlarla etkileşime geçebileceğini söyledi. Prof. Hust, robotların insanlarla birlikte çalışacağını ve yaşam kalitesini arttıracağını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen Cassie isimli iki ayaklı robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.