İki Battlefield Emektarı DICE İle Yollarını Ayırdı

Geçtiğimiz ayın başında DICE LA ile ilgili köklü bir değişiklik yapılmış ve Respawn Entertainment Üst Yöneticisi Vince Zampella'ın başa getirilmesine karar verilmişti. Bu adımın ardından, DICE cephesinden ilk ayrılık haberi geldi. Battlefield emektarı ve uzun zamandır stüdyo çalışanı olan iki isim, DICE ile yollarını ayırdılar.

DICE LA çatısı altına yaşanan değişiklik, stüdyoyu DICE Stockholm için yardımcı olmaktan kurtarmak ve kendi oyunlarını geliştirebilir hale gelmesi için yapılmıştı. Adının da değiştirilecek olmasının yanı sıra Respawn Entertainment ile herhangi bir bağlantısı olmayacak.

Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden, Çok Oyunculu Mod Üreticisi David Sirland ve Mirror’s Edge Catalyst, Battlefield V, Battlefield 3 ve Medal of Honor oyunlarının sanat yönetmenliğini yapmış olan Jhony Ljungstedt birbirlerinden ayrı olarak DICE ile yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdular. Sirland, stüdyoda geçireceği son günün 3 Mart 2020 olacağını belirtirken, Ljungstedt ise LinkedIn profili üzerinden yayınladığı açıklamasına göre Retro Studios çatısı altına geçiş yapmış.

David Sirland, yaptığı açıklama ile Battlefield'ın sorunları ve zorlukları hakkındaki düşüncelerini zaman içerisinde paylaşacağını söylemiş olsa da, Battlefield V oyununun yönetiminde çok fazla söz sahibi olamadığını belirtmeden geçmedi. Öte yandan, kendisini oyunun dengesini düzeltmeden ayrılma kararı aldığı için suçlayan bir Reddit kullanıcısına cevaben, "Eğer işler tamamıyla bana kalsaydı, kesinlikle farklı olacaktı." yorumunda bulundu.

DICE şu an sıradaki Battlefield oyunu için hazırlıklara başladı. Ne var ki, bu oyun önümüzdeki sene değil de 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 aralığında satışa sunulacak.