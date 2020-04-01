İki Dakikada Sonuç Verebilen COVID-19 Testine Onay

ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Bodysphere şirketi tarafından geliştirilen ve virüsle ilgili antikorları sadece iki dakika içinde tespit edebilen koronavirüs test kitini onayladı. ABD'nin birçok eyaletinde bu kit ile test yapılması hedefleniyor.

Sadece tıp alanında uzman kişilerce kullanılmak üzere tasarlanan test, ülke çapında eyaletlerde uygulanacak ve hastanın bir noktada virüse yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir sonuç sunabilecek.

Bodysphere isimli geliştiricinin sunduğu test kitinin açıklamasında kan, plazma ve serumdaki COVID-19 antikorlarının sadece 2 dakika içerisinde tespit edilebildiğine yer verildi. Bodysphere, antikor testinin kan şekeri testi kadar basit olduğunu ancak tüketicilerin test kitlerine doğrudan erişemeyeceğini söyledi.