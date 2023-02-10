İki Dev Çıkarma Gemisi, Depremzedelerin Sağlık Merkezi Oldu

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem, ülkemizin 10 şehrini derinden etkiledi ve depremzedelerin arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Afet Acil Durum Kriz Masası hava ve deniz yardım koridorları aracılığıyla arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmakta.

Gerek barınma gerek sağlık noktasında hizmet vermek adına İzmir Foça'dan iş makineleriyle İskenderun limanına giden TSK'nın iki büyük çıkarma gemisi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, içindeki malzemelerin deprem bölgesine aktarılmasıyla depremzedelere hizmet vermeye başladı. Ayrıca deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlar düzenli olarak tedavi için taşınıyor.

TCG Bayraklar ve TCG Sancaktar, 1120 Yatak Kapasitesine Sahip

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'da ameliyathane ve 20 yataklı hasta gözlem odaları gibi sağlık hizmeti sunabilecek alanlar mevcut. Toplam 1120 yatak kapasitesine sahip iki çıkarma gemisinde sağlık personellerin ihtiyacı olacak her türden araç yer alıyor.

Ayrıca TSK'nın oluşturduğu hava yardım koridoru da deprem gününden beri açık tutuluyor. A400M nakliye uçaklarının da yer aldığı hava araçları ile 519 sortiyle kutarma ekipleri, araç ve birçok gerekli malzeme taşındı. Arama kurtarma bölgesine bu şekilde 1000'e yakın madenci götürüldü.