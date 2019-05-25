İki Dev İşletim Sistemi Birleşiyor: Chrome OS ve Android

Google tarafından üretilen iki işletim sistemi; Chrome OS ve Android birlikte uyumlu bir şekilde çalışacak. Şirketin kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda böyle bir karar aldığı söyleniyor.

Bilindiği üzere bilgisayarlarda Chrome OS kullanılırken, cep telefonlarında ise Android tercih ediliyor. Bugüne kadar iki işletim sistemi arasında herhangi bir bağlantı gerçekleşmedi. Genellikle her ikisi arasında geniş bir entegrasyon sağlanması çok da mümkün görünmüyordu.

Chrome OS ve Android ortak pano kullanacak

Google tarafından OneChrome demo olarak adlandırılan bir çalışmaya göre, her iki işletim sistemi arasında önemli bir bağ kurulacak. Ancak bu bağ şimdilik pano üzerinden gerçekleşecek.

Herhangi bir bilgisayarda Chrome OS kullanan birisi, cep telefonu numarasını Android işletim sistemine gönderebilecek. Panoya kaydedilen bu numara, cep telefonunuzda arama ekranında gösterilecek. Ayrıca herhangi bir yazı veya içerik kopyalamayınız sonucunda da, bu kopyalanan dosyayı Android cep telefonunuzdan yapıştırabilirsiniz.

Şirket tarafından entegrasyon amaçlı kullanılabilecek bir diğer önemli özellik de, Wi-fi paylaşımı. Bilgisayarınız üzerinden Chrome OS aracılığıyla bağlandığınız herhangi bir Wi-fi’ye, Android üzerinden de bağlantı kurma imkanınız oluşuyor. Böylece iki kez ayrı ayrı şifre girmenize de gerek kalmayacak.

Ayrıntılı olarak incelendiğinde, şu an için bunun proje aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen dönemlerde, muhtemelen daha büyük haberler gelecektir. Sizce de, böyle bir entegrasyon kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.