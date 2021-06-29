Koronavirüs Aşısında İki Doz Arası Süre Kısaltılıyor!

İki doz arası süre ile ilgili önemli bir değişiklik yapılacak. Delta varyantı nedeni ile COVID-19 aşısında ikinci doz daha kısa süre sonra yapılacak. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İki Doz Arası Süre 4 Haftaya Düşürülüyor

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Varyant, ilk olarak "Hindistan varyantı" olarak isimlendirilmişti fakat Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, varyanta ülkenin isminin verilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine varyantları Yunan alfabesinin harfleri ile yeniden adlandırdı. Böylece Hindistan varyantı, "Delta" olarak isimlendirilmişti. Delta varyantı (B1617.2), şu anda en az 92 ülkede yer alıyor. Dünyanın dört bir noktasında vaka sayılarının hızlı bir şekilde yeniden artmasına neden olan varyant tehlike saçıyor.

Hürriyet'teki habere göre Delta varyantı nedeni ile 2 doz arasındaki sürenin kısaltılmasına karar verildi. Altı veya sekiz hafta olan sürenin dört haftaya indirileceği belirtildi. Aşılama süresinin kısaltılmasının nedeni ise Delta varyantının birinci doz aşıların koruyuculuk oranını önemli ölçüde azaltması.

Delta varyantı, birinci doz aşıların koruyuculuk oranını yüzde 70-80'den yüzde 30'a kadar düşürüyor. Dolayısıyla ikinci doz aşılar, söz konusu varyanta karşı büyük bir öneme sahip. Paylaşılan bilgilere göre 2 doz arasındaki süre 4 haftaya indirilerek ikinci dozların daha kısa sürede yapılması mümkün hale gelecek.

Türkiye'deki sorunun aşı ilgisizliği olduğu ifade edildi. Aşıya olan bu ilgisizliğin 20 ile 35 yaş grubunda daha fazla olduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs aşısını destekleyenlerin oranının yüzde 70 seviyesinde olduğu açıklandı. Geri kalan yüzde 30'luk kısım ise duyarsızlık ve kafa karışıklığı yaşıyor. Aşı kampanyaları ile bu grubun bilinçlendirilmesi ve sonbahar mevsiminden önce aşılama sürecinin tamamlanması hedeflendiği belirtildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, yaptığı açıklamada, eylül, ekim aylarında Delta varyantının oluşturduğu bir dalganın gelebileceğini söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"65 yaş üstü yurttaşlar ve sağlık çalışanları özellikle Delta varyantı açısından büyük risk altındalar. Buna karşılık şimdiden önlem alınmalı."

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Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki haftadan itibaren Sputnik V aşısı da yapılmaya başlanacak. Vatandaşlar Sinovac, BioNTech ve Sputnik V aşılarından istediğini tercih edebilecek.