İki İl Dışında Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında toplamda 10 ilde binlerce bina yıkılmış ve an itibarıyla 40 bin 869 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken son durum hakkında AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer'den açıklama geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay illeri dışında arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Sezer, deprem bölgesinde 250 bin personel bulunduğunu açıkladı.

40 Bin 689 Kişi Hayatını Kaybetti

Son alınan verilere göre 19 Şubat tarihi itibarıyla 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan 21 bin 259 kişi için de tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.

14 bin iş makinesinin yardımıyla devam eden arama-kurtarma çalışmalarının depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay ve Kahramanmaraş'ta bir süre daha sürmesi bekleniyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının da önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor.