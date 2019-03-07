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İki Jetin Çıkardığı Şok Dalgaları İlk Defa Görüntülendi

nasa şok dalgası
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugüne kadar görülmemiş şekilde iki jetin süpersonik izlerini gösteren fotoğraf yayınladı. Yayınlanan fotoğrafla iki süpersonik şok dalgasının birbirleri ile etkileşimi gün yüzüne çıktı.

Kaliforniya’da bulunan NASA Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi’nde yapılan Havadan Havaya Arka Plan Merkezli Schlieren Uçuşları sırasında çekilen fotoğraflar için, ses hızlarında uçan iki uçağı yakalayacak bir fotoğraf tekniği ortaya çıkarılmıştı. Uçakların süpersonik hızlarda uçtukları sırada oluşan şok dalgalarının görüntülenmesi adına yapılan çalışmalar ortaya harika görüntülerin çıkmasına da vesile oldu.

Yerde duranlar için bomba sesini andıran gürültüler çıkaran şok dalgalarının fotoğraflanma çalışmasının ise NASA tarafından üzerinde çalışılan X-59 Sessiz Süpersonik Teknoloji X uçağı konusunda önemli veriler sağlamak amacı ile yapıldığı dile getirilen bilgiler arasında yerini aldı.

nasa şok dalgası 2

Görüntülerde görülen uçaklar, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu'ndan bir çift T-38'dir. Resimdeki T-38'ler, birbirlerinden yaklaşık 30 fit uzakta bulunan süpersonik hızlarda uçuyorlar. Takip eden uçak, önde gelen T-38'den yaklaşık 10 metre daha alçakta. Görüntülerin orijinal hali siyah beyaz olmasına karşın NASA, etkilerin daha iyi anlaşılabilmesi için görüntüleri renklendirdi ve ortaya böylesine güzel görüntüler çıktı.

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