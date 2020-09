İki Kat İndirim Kampanyası PlayStation Mağazasında Başladı

Sony Interactive Entertainment, yeni hafta ile yeni bir indirim kampanyasını daha başlattı. Bilhassa PlayStation Plus abonelerinin mutlu olabilecekleri İki Kat İndirim Kampanyası PlayStation mağazasında bugün itibarıyla başladı.

Son dönemde iyiden iyiye artan oyun fiyatlarına karşılık olarak Japon teknoloji devinin, PlayStation mağazasındaki indirim kampanyalarını eskiye oranla sıklaştırdığını görebiliyoruz. Öyle ki artık bir kampanya bitmeden diğeri başlıyor. Mesela yakın bir zaman önce biten Temel Seçimler devam ederken PlayStation VR oyunları ile ilgili bir yenisi başlamıştı. Halen devam etmekte olan bu kampanyaya ek olarak bugün İki Kat İndirim başladı.

İki Kat İndirim Kampanyasında Neler Var?

1 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olan kampanyadan faydalanabilmek için mutlak suretle PlayStation Plus abonesi olmanız gerekmiyor olama aktif bir aboneliğiniz varsa, epey avantajlı olduğunu da söylemek gerek. Sayfaya baktığımızda, özel sürümleri ile Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, World War Z, Tom Clancy's Ghos Recon: Breakpoint, RAGE 2 ve Shenmue III oyunlarına ek olarak Mortal Kombat 11, The Crew 2 - Gold Edition, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve standart sürüm için Definitive Edition içerikleri, Dishonored 2, The Outer Worlds, GreedFall, A Plague Tale: Innocence, Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition, The Council - Complete Season ve Assassin's Creed Üçlü Paket: Black Flag, Unity, Syndicate, dikkat çekiyor.

90 TL'den Ucuz Oyunlar'ı da Kaçırmayın

PlayStation mağazasında 90 TL'den Ucuz Oyunlar da başladı. İki Kat İndirim ile aynı gün bitecek olan bu diğer kampanyada, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, DEAD RISING Üçlü Paket ve Dead Rising 4: Frank's Big Package, Just Cause 4 - Gold Sürüm, The Crew 2 ve Sezon Kartı, Outer Wilds, Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition, The Wolf Among Us, Heavy Rain and BEYOND: Two Souls Koleksiyonu, TEKKEN 7 - Rematch Edition ve The Telltale Batman Shadows Edition, tercih edilebilir oyunların arasında yer alıyor.