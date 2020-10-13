Popüler İki Mobil Oyunun Reklamları Yasaklandı! İşte Nedeni

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan iki mobil oyunun reklamları İngiltere'de yasaklandı. İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA), Homescapes ve Gardenscapes olarak adlandırılan mobil oyunların reklamlarını yasakladı. Peki, Playrix tarafından geliştirilen Homescapes ve Gardenscapes mobil oyunlarının reklamları neden yasaklandı? İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından iki mobil oyun için alınan karar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

İki Mobil Oyunun Reklamları Neden Yasaklandı?

İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından alınan bir karar neticesinde mobil platformdaki en popüler mobil oyunlar arasında yer alan Homescapes ve Gardenscapes'in reklamlarını yasakladı. İngiltere Reklam Standartları Kurumu, söz konusu mobil oyunların reklamları yanıltıcı olduğu belirtti ve bu sebepten ötürü iki mobil oyunun reklamlarını yasaklama kararı aldı.

Homescapes ve Gardenscapes'in reklamlarında oyuncular belirli bir düzen içerisinde yer alan bulmacayı çözmek için bazı tercihler yapıyor. Söz konusu mobil oyunların reklamlarında amaç felaketten kaçmak olarak belirtiliyor ancak bu oyunlar reklamlarda belirtildiğinden çok daha farklı. İngiltere Reklam Standartları Kurumu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu oyunların reklamlarının bir daha kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Danışmanlık şirketi Omdia'da görevli oyun analisti Matthew Bailey, birçok oyun geliştirici şirketlerinin uygulama içi satın almaya daha meyilli veya reklamları sonuna kadar izleyen oyuncuları hedeflediklerini belirtti. Bailey, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her ne kadar bu reklamlar asıl oyunun içeriğini tam yansıtmasa da, yayıncı şirketlerin daha rekabetçi, sorun çözücü unsurlar içeren özelliklere sahip reklamlarla belli bir tip oyuncuları hedef almaları şaşırtıcı değil ama artık mobil oyun reklamlarının ilgisiz, yanıltıcı ve kötü uygulanması bazı oyuncuları giderek daha çok rahatsız etmeye başladı" şeklinde konuştu.

2020 yılının Mart ve Nisan aylarında genellikle Facebook'ta yer alan Homescapes ve Gardenscapes olmak üzere iki mobil oyunun reklamları yanıltıcı oldukları nedeni ile İngiltere Reklam Standartları Kurumu'na (ASA) şikayet edildi. ASA, reklam videolarının hemen alt kısmında "Görseller tam olarak oyunu yansıtmayabilir" uyarısı bulunmasına rağmen reklamların yanıltıcı olduğu kararına vardı.

ASA, "Kullanıcıların reklamlarda gösterilen oyuna erişebilmeleri için oyuna uzun süre devam etmeleri gerektiğini anladık. Ama reklamlar oyunları doğru temsil etmedikleri ve içerikle uyuşmadığı için yanıltıcı oldukları sonucuna vardık" dedi. Söz konusu mobil oyunların geliştiricisi Playrix ise reklamlarda yer alan bölümlerin oyunlarda bulunduğunu söyledi. Geliştirici şirket, nisan ayında Homescapes isimli mobil oyunda bu tarz 10 mini oyunun yer aldığını ancak reklamlarda yer alan mini oyunların her 20 seviyeden sonra ortaya çıktığını açıkladı.