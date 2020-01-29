İki NASA Uydusu Birbirleriyle Çarpışabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki uydu çarpışabilir. Ters yöne hareket eden kullanım dışı iki uydu, saniyede 14,7 kilometre sabit hızla hareket ediyorlardı. Kısa süre içerisinde birbirlerine 15 ila 30 metre yaklaşamaları beklenen uyduların, çarpışma ihtimallerinin bulunduğu bildirildi.

Dünya yörüngesindeki uyduları takip eden Leolab isimli şirket, NASA'ya ait kullanım dışı iki uydunun tehlikeli şekilde birbirlerine yaklaşacaklarını söyledi. Kızılötesi Gök Bilimi Uydusu (IRAS) ile ABD Hava Kuvvetlerine ait Kütle Çekimi İrtifa Dengeleme Deney Uydusu'nun (GGSE-4), ABD'nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde birbirine yakın geçiş yapacağı uyarısı yapıldı.

Leolab tarafından yapılan resmi açıklamada, yörüngede saniyede 14,7 kilometre sabit hızla ters yönlerde hareket eden kullanım dışı iki uydunun, birbirine 15 ila 30 metre yaklaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

15 - 30 metre arası mesafelerin yörüngede dönen uydular için çarpışma riskini çok yukarılara götürdüğünün altı çizildi. Her iki uydu da kullanım dışı kaldıklarından Dünya üzerinden kontrol edilme şanslarının olmadığı ve bilinmeyene doğru gittikleri söylendi.

İki uydu çarpışırsa ne olur?

NASA'nın 1983'te uzaya fırlattığı IRAS uydusu, ilk kızılötesi uzay teleskobuydu. Uydu, bir yıldan az süre işlev görebilmişti. ABD Hava Kuvvetlerine ait GGSE-4 uydusu ise 1967'de uzay araçlarının tasarımındaki ilkelerinin araştırıldığı çalışma kapsamında deney amacıyla uzaya fırlatılmıştı.

İki uydunun çarpışması, yörüngede bulunan diğer uydular için tehlike arz ediyor. Çarpışma sonrasında ortaya çıkacak parçalar, daha hızlı hareket etmeye başlayacaklarından, diğer uydulara zarar verebilecek düzeye geliyorlar. Özellikle küçük parçalar başka uydulara çarparak, onları kullanılamaz hale getirebilir potansiyele ulaşıyorlar.