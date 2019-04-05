İki Öğrenci Sahte iPhone'lar ile Apple'ı 900 Bin Dolar Dolandırdı

ABD’nin Oregon kentinde eğitim gören Çinli iki mühendislik öğrencisi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesini dolandırdı. Yanlarına getirdikleri yaklaşık bin kadar sahte iPhone’u değişim kapsamında Apple’a yutturan öğrenciler, şirketi 900 bin dolar zarara uğrattı.

Yangyang Zhou ve Quan Jiang isimli iki öğrenci, 2017 yılından başlamak üzere Hong Kong’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne sahte iPhone getirmeye başlamışlardı. Getirdikleri sahte iPhone’ları, resmi servislere götürerek, çalışmadıklarını ya da bozulduklarını söyleyen öğrenciler, sahte olanların yerine yenilerini alıyorlardı. Aldıkları yeni telefonları ise ABD’de satmaktan kaçınan öğrenciler, bu telefonları ABD dışında satıyorlardı. Getirdikleri 3,069 sahte telefon için Apple’dan 1,493 tane yeni iPhone almayı başaran öğrenciler, toplamda 895 bin 800 dolar yani 5 milyon Türk Lirası kazandılar.

Bitirim ikiliden Zhou, Oregon Devlet Üniversitesinde eğitim görüyordu. Jiang ise Linn Benton Community College’de kayıtlıydı. Her ikisi de öğrenci vizesiyle ABD’ye rahatça gelip gidebiliyorlar ve yanlarına telefon getirebiliyorlardı. Değiştirdikleri telefonları ise Jiang’ın annesine gönderiyorlar ve bunları Çin’de satan anne, ikiliye paralarını geri gönderiyordu.

Bir gümrük memurunun Çin’e giden bu kadar çok telefondan şüphelenmesinden sonra Aralık 2017’de Jiang’a soruşturma açılmıştı. Bu yaşananları Apple’a bildiren gümrük memurunun bu hareketinden sonra Jiang, iddiaları yalanlamıştı. Fakat ortaya çıkan yeni bilgilerden sonra iki öğrenciye de dava açıldı.