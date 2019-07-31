İki OLED Ekranlı Nubia Z20’nin Özellikleri Belli Oldu

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan Nubia Z20, TENAA kayıtlarında ortaya çıktı. NX627J model numarasını taşıyan cihaz, Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 855+ tarafından desteklenecek.

Shenzhen merkezli Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, oldukça yenilikçi bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

TENAA kayıtlarında görünen Nubia Z20 adlı cihaz, bir değil, tam iki OLED ekrana sahip olacak. Öndeki ana ekran 6.42 inç, arkadaki ikinci ekran ise diyagonal yapıda 5.1 inç büyüklüğünde gelecek.

Akıllı telefon, 2,95 GHz hızında çalışan bir octa-core işlemci tarafından destekleniyor ve bu da muhtemelen yeni duyurulan Snapdragon 855+ olacak.

6 / 8 / 12GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelecek olan Nubia Z20, depolama tarafında ise 128GB, 256GB ve 512GB seçenekleri sunacak.

TENAA listesinde Z20'nin fotoğrafları yer almıyor; ancak telefonun geçtiğimiz günlerde sızdırılan resimleri kavisli ve çentiksiz bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ile gelecek olan akıllı telefon, kapağının altında 3.900mAh gücünde bir batarya barındıracak.

Kutusundan Android Pie ile çıkması beklenen Nubia Z20, 8 Ağustos’ta resmi olarak duyurulacak.