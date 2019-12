İki Önemli İsim Sony Bünyesine Katıldı

Sony, bünyesini güçlendirmeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile iki önemli ismin Japon teknoloji devinin çatısı altına geçiş yaptıkları duyuruldu. Bu isimler Greg Rice ve Christian Svensson.

Greg Rice daha önceden Double Fine'ın yayımcılık patronuydu. Stüdyonun E3 2019 fuarında yapılan Microsoft tarafından satın alım duyurusundan sonra, Kasım ayı içerisinde ayrılmıştı. Ancak ayrılık nedeni olarak bu konuyu dile getirmiş değil. Twitter hesabı üzeriden yeni bir paylaşım yapan Rice, Sony bünyesinde küresel bağımsız oyunlar bölümünden sorumlu olacak ve Japon teknoloji devinin dünya genelindeki bağımsız geliştiricileri destekleme görevini icra etmesine katkıda bulunacak.

Kendisi Twitter paylaşımında "Dünya genelindeki büyük ve küçük bağımsız oyunları desteklemek için tüm bağımsız geliştiricileri ve yayıncıları yönetecek ve yeni girişimler inşa edeceğim." yorumunda bulunmuş.

Very excited to announce I’m joining the amazing team at Sony Interactive Entertainment as the Global Head of Indie Accounts. I’ll be managing all independent developer and publisher accounts and building new initiatives to support indies big and small from all over the world. pic.twitter.com/YAnlYeWBLE