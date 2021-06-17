İki Oyun Epic Games Store’da Ücretsiz Dağıtılıyor

Bizlere her ay sayısız oyunu ücretsiz olarak ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu hafta ile tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda, yeni iki oyun Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Bir hafta süreyle geçerli olacak bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

İki Oyun Epic Games Store’da Ücretsiz Oldu

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruya bağlı olarak, Hell is Other Demons ve Overcooked! 2 şu anda ücretsiz olarak indirilebiliyor. Eğer yemekler ile aranız iyiyse ve arkadaşlarınız ile oyun oynamayı seviyorsanız, bilhassa Overcooked! 2 size harika zamanlar geçirtecektir. Gelin isterseniz bu iki oyunun da detaylarına aşağıdan kısaca bir göz atalım.

Hell is Other Demons

2019 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Hell is Other Demons, Roguelite elementleri barındıran aksiyon platform oyunu oluyor. Sürekli olarak genişleyen şeytanlar ile dolu bir dünyayı araştırırken, zorlu mücadelelere girişeceksiniz.

Cuddle Monster Games tarafından geliştirilen oyunda, ana senaryonun modunun dışında yüksek puanı elde edenin kazandığı ve fazlaca yeniden oynanabilirlik sunan Arcade modu da bulunuyor.

Overcooked! 2

Ghost Town Games tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından da yayınlanan Overcooked! 2, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu.

Bize verilen siparişleri zamanında yetiştirmeye çalıştığımız oyunun ikincisinde, denizde, havada ve karada seyahat edecek ve suşi restoranları, büyü okulları, madenler ve hatta yabancı gezegenlerde yemek yapacağız. Tercihen tek başınıza oynayabileceğiniz Overcooked! 2’de, hem çevrim içi hem de yerel çok oyunculu modu desteği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte veya birbirinize karşı oynayabiliyorsunuz.

Eğer bu iki oyuna kütüphanenizde yer vermek isterseniz, 24 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar buradan ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.