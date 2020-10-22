75 TL Değerinde İki Oyun, Epic Games Store’da Ücretsiz Oldu

Epic Games, ücretsiz oyunlar ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta, 75 TL değerinde iki oyun Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Detaylar haberimizde.

Costume Quest 2 ve Layers of Fear 2 Epic Games Store’da Ücretsiz!

Amerika menşeli yayıncı, bu hafta için aksiyon-macera ve psikolojik korku türünde oyunlar seçmiş. Korku türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım sizi bekliyor. Gelin hep birlikte bu haftanın oyunların detaylarına aşağıdan bir bakalım.

Costume Quest 2

Costume Quest 2, Costume Quest için bir devam oyunu oluyor. Bildiğiniz gibi ilk oyunda Reynold ve Wren kardeşler Trick-or-Treat oynarak yeni arkadaşlar edinmek için dışarı çıkıyorlar ama kardeşlerden biri bir yaratık tarafından kaçırılıyordu. Bize düşen ise fazla vakit kaybetmeden kaçırılan kardeşimizi bulmak ve yatma zamanından önce evde olmaktı. Costume Quest 2 ise yeni özellikler ve oynanış iyileştirmeleri içeriyor. Perili mekanları araştıracak, yeni kostümler giyecek ve düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz yeni kartlar toplayacaksınız. Hedefiniz ise Wren ve Reynold olarak Cadılar Bayramı’nı korumak olacak.

Layers of Fear 2

İlk Layers of Fear oyunu ile yürekleri ağızlara birçok kez getirmeyi başaran Bloober Team, benzer bir deneyim Leayers of Fear 2 ile bir kez daha yaşatıyor. Ne var ki bu defa senaryonun geçtiği yer devasa bir malikane değil, devasa bir okyanus gemisi.

Bir Hollywood aktörü rolünde olacağımız ikinci oyunda, bir telefon çağrısı alıyoruz. Gizemli bir yönetmen, bir okyanus gemisinde geçecek olan sıradaki film için başrol arayışında olduğunu söyleyerek bize bir teklifte bulunuyor. Biz ise bu teklifi kabul ederek bahsi geçen gemiye gidiyoruz. Başta her şey normal giderken, kabus bir anda kendisini gösteriyor ve tüm macera böylece başlamış oluyor.

Her zaman olduğu gibi bu haftanın oyunları hoşunuza gitmişse, buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Toplamda bir hafta zamanınız var. Yani kalıcı olarak sahip olabilmek için 29 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Önümüzdeki hafta ise bir başka Bloober Team oyunu olan Blair Witch ve Saber Interactive tarafından geliştirilmiş olan Ghostbusters: The Video Game Remastered ücretsiz olarak dağıtılacak.