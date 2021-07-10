İki Oyun Hafta Sonunda Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer hafta sonu için bir planınız yoksa, evde canınızın sıkılmayacağını söyleyebiliriz. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile iki oyun hafta sonunda ücretsiz oynanabilecek. Bu oyunlar ve indirimli satışlarıyla ilgili detaylar haberimizde.

Hangi İki Oyun Hafta Sonunda Ücretsiz?

Bildiğiniz gibi Amerika menşeli yazılım devinin Free Play Days adı altında bir programı var ve hafta sonlarında geçerli olan bu program kapsamında, seçili oyunlar belirli bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyorlar. Geçmişte birçok kaliteli oyunu bu şekilde oynama fırsatı bulan oyuncular, tercih ettiklerinde tam sürüme değişen oranda indirimler ile geçiş yapabiliyorlar.

Yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, Dead by Daylight ve RBI Baseball 21 oyunlarını 11 Temmuz 2021 Pazar günü TSİ 22:00’a kadar oynama fırsatı bulabilecekler.

Dead by Daylight

Behaviour Interactive tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Dead by Daylight, asimetrik çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Bir tarafta dört kişilik hayatta kalan grubu ve karşılarında da bir seri katil var. Hayatta kalanların amacı seri katile yakalanmadan kaçmakken seri katilin amacı ise klasik olarak hayatta kalanları yakalayıp hakkın rahmetine kavuşturmak olacak. Oyun her ne kadar yapısı itibarıyla kooperatif desteği sunuyor olsa da kafanıza göre hareket edebilmek gibi bir seçeneğiniz var.

Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen desteklenmeye devam eden ve halihazırda yirmi bölümün, otuz altı haritanın, hem orijinal hem de lisanslı yirmi yedi kurbanın ve yirmi dört katilin bulunduğu Dead by Daylight için yeni içerikler gelmeye devam etmişti. Bunların sonuncusu ise, bildiğiniz üzere Resident Evil işbirliğinin meyveleri olmuştu.

Nemesis’in Killer olarak yer aldığı bu pakette, Survivors kısmına Jill Valentine ve Leon Scott Kennedy karakteri seçilebilir olmuşlardı. Bu iki karakter için ayrıca Chris ve Claire Redfield kardeşler de alternatif görünüm olarak eklenmişlerdi. Resident Evil paketinde dört bir yanında zombilerin cirit attığı Raccoon City Police Department da yeni harita olarak karşımıza çıkmıştı.

R.B.I. Baseball 21

MLB tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan R.B.I. Baseball 21, hızlı tempolu ve öğrenmesi kolay bir beysbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin yeni oyun, karakter yaratmak ve ayrıntılı yorum, günün zamanının ilerlemesi ve görsel iyileştirmeler dahil yeni özellikler ile karşımıza çıkıyor.

Bunların yanı sıra derinlemesine özelleştirme seçenekleri ile oynayış stilinize tam olarak uygun bir oynanış ayarı yapabilmeniz mümkün oluyor. Mesela on iki kadar beysbol sopası kontrolü ayarının yanı sıra zorluk derecesini özelleştirmek, on dokuz farklı kamera açısı ayarı ve lisanslı yirmiden fazla farklı müzik sizi bekleyecek.

Eğer bu oyunlar ile vakit geçirmekten keyif alır ve tam sürümlerine geçmeye karar verirseniz, Dead by Daylight beraberinde ek içerikleriyle, R.B.I. Baseball 21 de standart sürümüyle indirimli olarak sizi bekleyecek: