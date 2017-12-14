İki Sanal Kahve Falı Uygulaması Davalık Oldu!

Türk kahvesi içtikten sonra hemen herkesin yaptığı basit bir hareket vardır: Fincanı ters çevirip kapatmak. Bu hareket toplumsal kodlarımıza öyle bir işlemiş ki fala inanan ya da inanmayan çoğu insan kahve içtikten sonra refleks olarak bu hareketi yapıyor. Peki, etrafta fal bakacak kimse yoksa ne yaparız? Tabii ki, mobil cihazlarımıza indirdiğimiz kahve falı uygulmalarına sarılırız.

Piyasadaki en popüler kahve falı uygulamalarından "Kaave Falı" uygulamasının sahipleri, isim hakkının kendilerinde oldukları iddiasıyla "Falcı Bacım" uygulamasına dava açmışlardı. Mahkeme, "Falcı Bacım" uygulamasının haksız rekabet ve marka tecavüzünde bulunduğuna karar verdi.

Söz konusu uygulamada kullanılan ismin ve görsellerin, kendilerine ait olduğu gerekçesiyle İstanbul Fikri Sınayi Haklar Mahkemesi’nde dava açan uygulamanın sahipleri Burç Sade ve Suna Sade, 2014 yılında Türk Patent Enstitütüsü’ne (TPE) başvurarak markanın patentini aldıklarını ifade etti.

Kaave Falı uygulamasının 2012'de iOS ve Android platformunda kullanıma sunulduğunu ve ilk günden itibaren Kaave Falı ve Falcı Bacı markalarına yatırım yaparak tanınmalarını sağladıklarını söyleyen iki ortak, uygulamanın toplamda 700 bin kişi tarafından indirildiğini ifade etti.

Smartas Bilişim tarafından yapılan Falcı Bacım ve Falcı Bacı uygulamalarının, sahip oldukları markaya tecavüz ettiğini ve haklarının ihlal edildiğini söyleyen iki kadın girişimci, konuyu mahkemeye taşıyarak Falcı Bacım markasının Google Play Store üzerinden indirilmesinin ve her türlü kullanılmasının engellenmesini istedi.

İki kadın girişimcinin talebini haklı bulan İstanbul Fikri Sınayi Haklar Mahkemesi, "tescilli markaya tecavüz ve haksız rekabet olduğu" gerekçesiyle, söz konusu uygulamanın Google Play Store'dan kaldırılmasına hükmetti. Aynı zamanda mahkeme, uygulamanın ve markanın kullanımı da yasakladı.