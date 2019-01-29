İki Türk Girişimci Kenevirden X-Ray Cihazı Üretti

İki Türk tarafından kurulan ve gelişmeye devam eden TechnoArge isimli şirket, havalimanlarında valiz kontrolü yapan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları ürettiklerini duyurdular.

TechnoArge'nin havacılık, otomotiv ve inşaat sanayisi gibi onlarca sektörü doğrudan etkileyen kompozit sanayisinde "kenevir kompozitler" ile ilgili 3 yıldır çalışma yaptığı ortaya çıktı. Avcılar'da faaliyet gösteren şirket, kenevirden yaptığı kompozitlerle (farklı malzemelerin yeni bir özellik göstermesi için bir araya getirilmesi) kurşun geçirmez zırh, x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı üretiyor.

Kenevirden mamul yenilikçi ürünler geliştiren TechnoArge, kenevir kompozitler konusunda ulusal ve küresel ölçekte patent başvurularını da yaptıklarını açıkladılar. TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizde olmayan yenilikleri, inovasyonları gerçekleştiriyoruz. Yaptıklarımızı Türkiye'de pek satamıyoruz. Daha çok yurt dışına talep üzerine yapıyoruz." dedi. ve "Kenevir konusunda aslında 3 yıldır çalışıyoruz.

Dünyada kompozit kenevirde çok çok ilerideyiz. Kenevirden x-Ray cihazlarında şu anda 'top' noktaya gidiyoruz. İkisini birleştirmemiz çok işe yaradı. Kenevir radyasyonu engelliyor. Havalimanlarındaki valiz kontrollerinde radyasyon riskini hem sıfıra indirelim hem de bu valizleri dezenfekte edelim diye yola çıktık. Çok da başarılı oldu. Artık havalimanlarında insanların valizi güvenlik için x-Ray'den geçerken, aynı zamanda dezenfekte de edilecek. Bu ürün 'top' noktalara gelecek." sözlerine yer verdi.

Otomotiv Yan Sanayisine Tampon Ve İç Aksam Üretecekler!

Dünyada biyolojik güç sahiplerinin sözünün geçtiğini, insanların artık silahla değil virüsle öldürüleceğini belirten Muzaffer Gökçimen "20 yıla yakındır sağlık konularıyla, 3 yıldır da kenevirle ilgileniyoruz." dedi ve kenevir kompozitlerden otomotiv yan sanayisine tampon ve iç aksam üretme planları bulunduğunu, bunu bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sizler kenevir kompozitlerinden üretilen x-Ray cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!