İki, Üç Maske Takmanın Çok Faydası Yok: Profesörden Açıklamalar

İki maske takmanın faydası var mı? Vatandaşlar 2 veya 3 maske takmanın faydası olup olmadığını merak ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, birden fazla maske takmanın faydası olup olmadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İki Maske Takmanın Faydası Var Mı?

Sputnik'in aktardığı habere göre, Prof. Dr. Bülent Ertuğrul maskeler ile ilgili şunları söyledi:

"İki veya üç maske takmanın aslına bakarsanız çok büyük bir faydası yok. Ne zaman gerekli, o zaman iki maske yerine N95 ya da PFF2-3 maskelerini öneriyoruz. Diyelim çok kalabalık bir alandasınız ve sosyal mesafenizi koruyamayacağınızı hissetmeye başladınız. Örneğin bir toplu taşıma aracında, bir minibüsün içerisindesiniz veya çok kalabalık bir ortamın içerisinde yan yana bulunuyor insanlar ve sosyal mesafe ortamı bulunamıyor ve insanlar öksürüyor, çevreye yayılan virüsleri almamak için iki maske ya da farklı yöntemler önerilebiliyor. Ama biz burada bir tıp çalışanı olarak hastaların yanına girdiğimizde N95 veya PFF 2 maskeleri kullanıyoruz. Bunlar da yeterli. Fakat normal koşullarda tek maske hala yeterlidir."

Mutasyon Açıklaması

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul mutasyon ile ilgili de açıklama yaptı. Ertuğrul, "Git gide de toplumda infekte olguların daha büyük bir kısmında görülmeye devam ediyor. Bizim zaten temel korkumuz da bu. Eğer İngiltere mutasyonu hakim hale geçerse, salgın daha hızlı bir boyut kazanacaktır" dedi.

Kısıtlama Açıklaması

Son olarak kısıtlamalar ile ilgili açıklama yapan Ertuğrul "Ben kısıtlamalarla beraber bölgesel karantina uygulamalarının gerekliliğine inanıyorum. Yani olgu sayılarının çok yüksek olduğu yerlerde giriş ve çıkışların da yasaklanacak veya kontrol altına alınacak şekilde bir karantina, kısıtlama uygulamasının yapılması gerekiyor. Yoksa bir yerde tespit ettiğiniz olgular o karantina önlemlerini almadığınız sürece başka bir bölgeye gidip orada da hastalığın artmasına yol açabilir. Bu nedenle karantina önlemleri ile olgu sayılarının çok yüksek olduğu yerlerden bahsediyorum, kısıtlamalar buralarda ne yazık ki şart." dedi.

Sizler Prof. Dr. Bülent Ertuğrul tarafından yapılan açıklamalar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 2 veya 3 maske takıyor musunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.