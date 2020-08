İki Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Daha İndirmeye Sunuldu

Bu hafta iki ücretsiz Epic Games Store oyunu daha kütüphanenize eklenecek. 3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks" ve Wilmot's Warehouse, bir hafta süreyle indirilebilecek. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Remnant: From the Ashes ve Alto Koleksiyonu olacak.

İki Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Sizi Bekliyor

Bulmaca, keşif, kooperatif destekli oynanan ve macera türü oyunları seviyorsanız, bu haftanın ücretsizleri de hoşunuza gidebilir. Detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

3 out of 10, EP 1: "Welcome To Shovelworks"

Terrible Posture Games, Inc. tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan 3 out of 10, bölüm bölüm yayınlanan bir oyun olacak. Welcome To Shovelworks isimli ilk bölümü de bugün çıkar çıkmaz Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Ancak resmi sayfasındaki açıklamaya bakılırsa, geri kalan dört bölümü de haftalık olarak ücretsiz yayınlanacakmış. Yani, sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyunlarından dört tanesi bu oyunun yeni bölümleri olacak gibi görünüyor.

Hikaye olarak dünyanın en kötü oyun geliştirme stüdyosunda geçecek olan 3 out of 10, yarı animasyon gösterisi yarı da oyun olarak karşımıza çıkıyor. Anlatım odaklı mini oyunlara da yer verilen bu sevimli oyunda, oyun geliştirme aşamasının evrelerini görebilmek mümkün olacak.

Wilmot's Warehouse

Eğer bulmaca oyunları ilgi alanınız ise, Wilmot's Warehouse sizin için iyi bir alternatif olabilir. Hikayede Wilmot rolünde olacak ve çeşitli ürünleri taşımayacak, düzenleyecek ve istif edeceksiniz. Düzenlemeyi nasıl yapacağınız ise tamamıyla size bırakılacak. Renge, türe veya kendinize özgü bir şekle göre organize edebileceksiniz. İnsanların taleplerine hızlıca cevap vermen durumunda da çeşitli geliştirmeleri elde edebileceğiniz performans yıldızları kazanabileceksiniz.

Eğer bu oyunlardan hoşunuza giden olduğu takdirde, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar.