İki Xiaomi Modeli Daha Android 12 Güncellemesine Kavuşuyor

Kullanıcılar Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro 4G/5G için Android 12 güncellemesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Xiaomi, Redmi Note 11 serisini uzun zaman önce piyasaya sürdü. Bu modeller, önceki nesil Redmi Note 10 serisine kıyasla önemli bir gelişme sağlamamıştı ancak seleflerine göre önemli bir gelişme sağlamasa da tercih edilebilir modeller olduklarını unutmamak gerek.

Redmi Note 11 serisi, Android 11 tabanlı MIUI 13 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıktı. Neden Android 12 tabanlı MIUI 13 kullanıcı arayüzü ile piyasaya sürülmediği zamanında tartışma konusuyduancak marka böyle bir tercihte bulunmuştu. Kutudan Android 11 ile çıkan Redmi Note 11 serisinden sadece Redmi Note 11/NFC modeli Android 12 güncellemesini aldı. Serinin diğer modellerinde henüz Android 12 güncellemesi bulunmuyor ama görünüşe göre yakından gelecek.

Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro, Android 12'e Kavuşuyor

Uzun zamandır beklenen Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro 4G'nin Android 12 güncellemeleri çok yakında geliyor. Yaklaşan Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro 4G Android 12 güncellemelerinin yapı numaraları V13.0.5.0.SKEMIXM ve V13.0.1.0.SGDMIXM'dir. Yayınlanacak olan Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro 4G Android 12 güncellemeleri, cihazlarınızı tamamen değiştirecek ve optimizasyonu artıracak bir güncelleme olacak. Bu nedenle kullanıcılar merakla güncellemenin gelmesini bekliyor. Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro 4G Android 12 güncellemeleri en geç Ağustos ortasında yayınlanacak.

Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro 4G/5G Android 12 güncellemeleri ilk olarak test kullanıcılarına sunulacak. Herhangi bir hata bulunmazsa tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak.