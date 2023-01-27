İki Yeni Oyuna DLSS 3 Desteği Geliyor

Oyun sektöründe devrim yaratan girişimlerden biri de Nvidia'nın öncülüğünü yaptığı yapay zeka destekli görüntü tamamlama yazılımları olmuştu. Nvidia'nın DLSS, AMD'nin ise FSR olarak tanıttığı bu teknolojiler, oyunların grafik kartlarında çalışan görüntü çözünürlüğünü düşürerek eksik pikselleri tamamlamaya yarıyor.

Yakın zamanda RTX 40 serisi ekran kartlarıyla birlikte duyurulan DLSS 3 teknolojisi, yavaş yavaş güncel oyunlara implemente ediliyor. Nvidia, Marvel's Midnight Suns ve HITMAN 3 oyunlarına da DLSS 3 desteğinin geldiğini açıkladı.

DLSS 3 ile 2 Kattan Fazla FPS Artışı

Nvidia serisi ekran kartlarıyla halihazırda DLSS 2 ile birlikte ışın izleme açıkken dahi yüksek FPS'lere ulaşmak mümkün. Ancak yeni çıkan RTX 40 serisine özel olarak geliştirilen DLSS 3, inanılmaz düzeylerde FPS artışı sağlıyor.

Yakın zamanda DLSS 3 desteğine kavuşan HITMAN 3'te ışın izlemenin açık olduğu durumlarda 45 FPS'ten 200 FPS'e kadar artış gözlenebiliyor. DLSS 3 desteğinin Cyberpunk 2077 gibi büyük çaplı oyunlar ve Hogwarts Legacy gibi 2023'ün beklenen oyunları başta olmak üzere birçok farklı oyun için getirilmesi bekleniyor.

DLSS 3 desteği olan oyunlar ise şu şekilde: