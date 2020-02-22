İki Yeni Star Wars Oyunu Geliyor!

Respawn Entertainment oyun geliştirme stüdyosu, Star Wars Jedi: Fallen Order'ın başarı kazanmasından son derece memnun. Bunun üzerine kuruluş iki yeni Star Wars oyunu ekleme kararı aldı.

EA'nın şimdilik hayli kısa olan Star Wars oyun kataloğu genişleyecek diyebiliriz. Bazı kaynaklar, olağanüstü bir başarı yakalayan Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun devamının yapılması için gerekli işlerin yapıldığını söyledi. Şirketin oyun geliştirme stüdyosu Respawn Entertainment'ın yaptığı oyun hakkında net şeyler söylenmedi. İlk oyun olan tek oyunculu Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunlarının üretilmesinde büyük bir payı var.

EA bazı projeleri iptal ediyor

Criterion Games ve EA Vancouver tarafından geliştirilen üçünü bir Star Wars oyunu geçen yılın bahar aylarında iptal edildi. Oyunun Star Wars: Battlefront'un devamı olacağı tahmin ediliyordu. "Viking" kod ismi verilen projenin, 2020 yılının sonbahar aylarında yeni nesil Xbox ve PlayStation oyun konsollarıyla uygun zamanda yayınlanması bekleniyordu.

EA'in iptal edilen ilk Star Wars oyunu bu değildi. EA'in Visceral Games stüdyosu kapatıldı ve bu stüdyo, ismi belli olmayan aksiyon-macera türünde bir Star Wars oyunu üzerine çalışıyordu. Ancak proje yarım bırakıldı ve sonradan da tamamen bitirildi.

EA çok da kısa bir sürede bitirilebilecek projeler arıyor. Platformun rekabet nedeniyle böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor. Sizce EA bu stratejisiyle doğru yolda mı ilerliyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.