İki Yıldır Okyanusta Kayıp Olan Kadın Canlı Bulundu

İki yıl önce kendini okyanusa atmış birinin okyanustan canlı bir şekilde çıktığını görseniz ne tepki verirdiniz? Bu Kolombiyalı kadının hikayesine göre, iki yıldır okyanusta kayıp olan kadın canlı kalmayı başardı. İki yıl boyunca okyanusta nasıl canlı kalabildi?

Kolombiya sahilinde iki balıkçı tarafından yüzerken bulunan 46 yaşındaki Angelica Gaitan, iki yıl önce kendini okyanusa bıraktığını iddia etti. Kolombiyalı kadının anlattıklarına göre bir süre depresyonda kaldığı ve hayatına son vermek istediği için kendini okyanusa bıraktığı dile getirildi.

Kıyıdan saatlerce uzaklaştıktan sonra kadın hala hayattaydı. Hastane personeli, geldiğinde şok içinde olduğunu ancak bunun üstesinden gelip hikayesini anlatabildiğini söyledi.

İki yıldır okyanusta kayıp olan kadın nasıl canlı kaldı?

İki kızın annesi olduğunu söyleyen kadın, kendisini sık sık dövdüğünü iddia eden kocasından kaçtıktan sonra iki yıldır kayıptı. Kadın, kocasının ölümünden kaçmak için 2018'in Eylül ayında evden ayrıldı ve iki yıl boyunca evsiz olarak yaşadığı zor günlerin ardından derin bir depresyona girdi. Hayatına son vermek amacıyla kendini denize attı ama iki yıldır okyanusta kayıp olan kadın canlı bulundu.

Tüm bu acıklı görünen hikayeye rağmen Angelica Gaitan'ın kızı olduğunu iddia eden başka bir hikaye ise, annesinin anlattıklarından büyük ölçüde farklı. Gaitan'ın kızı, istismar ve intihar davranışı hakkındaki hikayelerin tamamen kurgusal olduğunu iddia etse de, annesinin iki yıl boyunca okyanusta nasıl yüzdüğüne dair herhangi bir cevap sunamadı.

Hangi yönden bakarsanız bakın bu üzücü bir hikaye ancak Gaitan'ın uzun deniz yolculuğunun ardından canlı olarak bulunması inanılmaz derecede tuhaf gözüküyor. Peki ya sizce bu talihsiz kadın iki yıl boyunca okyanusta nasıl canlı kalabildi?