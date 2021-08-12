İkinci Beyin Bağırsak Aslında Birinci Beyin Olabilir

Yeni yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular, ikinci beyin bağırsak aslında birinci beyinden daha önce evrimleşmiş olabileceğini ortaya çıkarıyor. Araştırma ayrıca enterik sinir sisteminin (ESS) nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntıyı gün yüzüne koyuyor.

Bilim insanları yakın bir zamanda yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını biyolojik elektriksel aktivite analizi ile birleştiren bir teknik kullanarak farelerin kolonlarını ve bağırsakların içeriğini nasıl hareket ettirdiğini inceledi.

Çalışmanın en önemli kısmı, enterik sinir sisteminin içindeki binlerce nöronun birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunun ve sindirim sürecine katkı sağlamak için gastrointestinal sistemde kasılmalara neden olduğunun ortaya çıkarılması oldu. Bu nöronların bunu gerçekleştirmek için güçlerini nasıl birleştirdiği şimdiye kadar açık ve net değildi.

İkinci Beyin Bağırsak Birinci Beyinden Önce Evrimleşmiş Olabilir

Avustralya'da yer alan Flinders Üniversitesinden Nörofizyolog Nick Spencer, aynı nöronal aktivitenin hem itici hem de itici olmayan kasılmalar sırasında aktif olduğunu söyledi. Araştırma ekibi kolonun içeriğinin bağırsakta hem tetikleyici hem de engelleyici nöronlar yolu ile daha hızlı ilerlemesini sağlamak için ateşleyici görevi üstlenen çok sayıda bağlantılı nöron keşfetti.

Bu keşif, ESS'nin daha gelişmiş bir ağdan oluştuğunu, bağırsağın zannedilenden daha geniş bir bölümünü kapsadığını ve daha önce yapılan tahminlerden çok daha fazla sayıda nöron tipinin birlikte çalıştığını ortaya koyuyor.

Arşatırmada elde edilen diğer önemli bir bulgu da bu söz konusu hareketliliğin vücutta yerleşik bir sinir sistemine sahip olmayanlarda (örneğin lenfatik damarlar, üreter ya da portal ven) görülen itici güçten önemli ölçüde farklı olmasıydı.

Araştırma ekibi, ESS'nin aslında ikinci olmaktan çok ilk beyin olduğu hipotezini desteklediğini ileri sürdü. Bu da ikinci beyin olarak bilinen bağırsağın insanların şu anda sahip olduğu gerçek beyinlerin mevcut biçimini almasından çok daha önce hayvanlarda evrimleşmiş olabileceğini gösteriyor.

Eğer bu doğruysa etkileri farelerin bağırsaklarından çok daha ötesine geçiyor. Bu nedenle ESS'nin farklı türlerde gastrointestinal sistemini nasıl etkilediğinin tam olarak bulunması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Spencer, nöronal aktivite bağlantılarının birçok omurgalı hayvanın sinir sisteminde olduğunu ifade etti.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma, Communications Biology'de yayımlandı.