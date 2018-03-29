İkinci Çiftlik Bank Başlamadan Bitti!

Çiftlik Bank’ın gündemden düşmediği günlerde Mali Şube ekipleri, piramit satışı usulüyle işlem yapmaya çalışan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık A.Ş. isimli şirkete operasyon düzenleyerek, mallarına el koydu.

2016 yılında kurulan ve oyun üzerinizden satın aldığınız ineklerle size yüzde 250 kar vaat eden Çiftlik Bank, 1.1 milyar liradan fazla para topladıktan sonra çökmüş ve arkasında binlerce mağdur bırakmıştı. Çiftlik Bank’ın milyarlar toplamasından etkilenen Anadolu Farm gibi başka şirketler de piramit yöntemiyle çalışan şirketler kurmaya başlamışlardı.

Çiftlik Bank’a gelen şikayetleri tek bir dosyada toplayan ve araştırmaya başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Çiftlik Bank ile birlikte piramit satış yöntemi kullanan diğer şirketleri de incelemeye aldığını duyurmuştu. Bunun sonucunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "piramit satış yöntemi" ile üye ve para topladığı tespit edilen "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" adlı şirketin Şişli'de bulunan merkezine operasyon düzenledi.

Şirketin kurucularından Serkan E., Şişli’de yer alan tesiste yakalanırken, Serkan E.’nin babası ve aynı zamanda şirketin ortağı Enser E. İse Konya’da gözaltına alındı. Kurucuların yakalanmasının ardından şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.

49 yıllık kazanç vaadiyle kullanıcılarını dolandırma yoluna giden şirketin sunucularına ve bilgisayarlarına el konulurken, bugüne kadar ne kadar para toplandığı ve kaç kişinin mağdur olduğu araştırılmaya başlandı.

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan E., benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurduğunu öne sürdü. Video paylaşım sitesine yüklediği videoda Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını iddia ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" şeklinde konuştu. Kendi sisteminiyse şöyle savundu: