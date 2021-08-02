İkinci El Ekran Kartı Alacaklara Bitcoin Madenciliği Uyarısı

Grafik kartı üreticisi Palit, ikinci el ekran kartlarında madencilik uyarısında bulundu. Tayvan merkezli üretici, madencilik için kullanılmış ekran kartı satın almanın tehlikeleri konusunda bazı açıklamalar yaptı. Madencilikte kullanılmış ekran kartları, her zamankinden daha fazla tehlikeli.

Çin'in kripto para dünyasına baskı yapmasıyla ​​birlikte, daha önce madencilik kurulumlarında kullanılan ekran kartlarının ikinci el olarak satıldığını duyduk. Ancak makul fiyatlı bir ekran kartı almak isteyenler için grafik kartı üreticisi Palit'ten uyarı geldi. Tayvan merkezli şirket, madencilik için kullanılan eski bir kartı almanın içerdiği tehlikeleri açıklığa kavuşturmaya çalıştı.

Palit, Polonyalı teknoloji sitesi Benchmark.pl ile yaptığı analiz ve kripto madenciliği için kullanılan grafik kartları üzerinde gerçekleştirilen bağımsız testlerin ardından GPU performansında %10'luk düşüş beklenebileceğini belirtiyor. (Yaklaşık 9.000 saatlik sabit kullanım %10'luk düşüşe eşittir).

Palit'ten İkinci El Ekran Kartında Madencilik Uyarısı

Tabii ki bu eski grafik kartının taşıyabileceği performansın düştüğü anlamına geliyor. Madencinin yeniden satılan ekran kartını ne kadar zorladığını gerçekten bilmenin bir yolu yok ve bazı madenciler diğerlerinden daha dikkatli. Örneğin daha iyi verimlilik için kartı düşük voltajla çalıştırmış olabilir.

Bununla birlikte madencilik operasyonlarında yer alan grafik kartlarının kötüye kullanılması, 7/24 zorlanması ve kötü havalandırılan ortamlarda ısınması çok muhtemel. Bu nedenle Palit'in işaret ettiği gibi büyük olasılıkla iyi durumda olmayacaklar.

Bir başka sorun da madencilerin, insanlar bir kartın eski bir madenci kartı olduğunu gördüklerinde, daha temkinli olacaklarını ve satın alma olasılıklarının daha düşük olacağını fark etmeleri. Yani madencilerin yapacağı bariz şey yalan söylemek ve GPU'nun madencilik için kullanıldığını kabul etmemek olacak.

Palit'e göre kartların neredeyse yeni olduğunu iddia edecekler veya gerçekten de tamamen yeni ürünler gibi görünmeleri için onları yeniden paketleyecekler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ikinci el madencilik ekran kartlarının satışı devam ederken son derece dikkatli olmalısınız. Özellikle stok soğutucunun değiştirildiği satılık bir kart gibi şüpheli şeylere dikkat edin.

Kripto para madenciliği baskısı, talebin düşmesiyle birlikte yeni GPU'ların fiyatlarının da düşmesi anlamına geliyor. Şimdilik bir ekran kartı satın almak yerine bir süre daha pazardaki stokların artmasını beklemek yapılacak en akıllıca seçimdir.