İkinci El Otomobil Alım Satımında Devrim Niteliğinde Kararlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında herkesi ilgilendiren radikal kararlar aldı. İkinci el motosiklet, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve traktörleri de ilgilendiren yeni yönetmelik bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışını baştan aşağı değiştirecek yeni kurallar şu şekilde:

1- Yetki Belgesi Gerekiyor

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yeni yönetmelik, ikinci el alım satımını yalnızca yetki belgesi olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilmesini zorunlu kılıyor. Söz konusu belge, İç Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yalnızca 5 yıllığına verilecek. Gerekli koşulları yerine getirmeyen kişilerin belgeleri ise iptal edilebilecek. Ayrıca araç alım satımına yetkili galerilerin listesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasında ilan edilecek.

2- Araçla Her Detay Belgede Yazacak

Bundan sonra ikinci el aracınızı galeriye teslim ettiğiniz anda taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Peki bu ne anlama geliyor? Biri sizde, diğeri ise galeride kalmak üzere iki nisha olarak hazırlanacak belgede, tarafların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme adı ile kimlik ve iletişim bilgileri yer alacak.

Bu bilgilerin dışında aracın ruhsat ve kilometre bilgileri ile boyalı ve değişen parça bilgileri detaylı olarak belgeye yazılacak. Bunun yanı sıra aracını satan kişinin; taşıta ilişkin arıza ve hasar bilgileri ile güvenlik, iç donanım, dış donanım ve multimedya özelliklerine ilişkin beyanları belgede yer alması zorunlu olacak.

3- Komisyon Tutarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek komisyonu, üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak.

4- Aracın Üzerinde Etiket Olacak

İkinci el aracın üzerinde, aynı sıfır araç gibi etiket olacak. Etikette marka, model, motor, şaşi numarası, yakıt türü, kilometresi, değişen parçaları, hasar kaydı, rehin ve haciz bilgileri gibi daha birçok detay yer alacak. Ayrıca araç internet sitesinden satışa koyulduğunda da aynı bilgilerin yazması zorunlu olacak.

5- Sekiz Yaşın Altına Ekspertiz Raporu Şart

İkinci el alım satım belgesine sahip olan işletmeler, ikinci el araçla ilgili ekspertiz raporu almak zorunda olacaklar. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı; diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenecek.

Sekiz yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak.

6- Kilometre Garantisi Verilecek

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilomete garantisine sahip olacak. Araç garanti kapsamında arıza yaptığı takdirde 30 gün içinde tamir edilecek. Bu süre motosikletlerde ise 20 iş günü olarak belirlendi.

7- Apartman Altı Galeri Dönemi Bitiyor

Yönetmeliğin 18.maddesine göre galeriler, imar mevzuatında belirlenen alanlarda, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen ve konutların olmadığı binalarda açılabilecek. Yani görmeye alışık olduğumuz apartman altındaki galerilerin başka yerlere taşınması zorunlu olacak.

Bununla birlikte galeriler otomobilleri en fazla 25 metrekarede; motosikletleri de 5 metrekarede sergileyebilecek. Araçların sergilendiği alanın net yüksekliği ise en az üç metre olacak.

8- Herkes Galeri Açamayacak

Yeni yönetmelik, her isteyenin galeri açabilmesine de engel oluyor. Galeri sahibi veya sorumlu müdürün en az lise mezunu olması şartı geliyor. Ayrıca bu kişilerin ikinci el alım satım ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.

Terör, casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma gibi cezai suçlardan hüküm giyen kişilerin ise galeri ve benzeri işletmeler açması da yeni yönetmelikte yasaklandı.

Yeni kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz?