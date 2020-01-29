İkinci El Otomobil Piyasasında Elden Para Verme Dönemi Bitiyor

İkinci el otomobil pazarında her yıl önemli ölçüde alım satım işlemi yapılıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, ikinci el otomobil pazarı için 3 Şubat tarihinden itibaren Güvenli Ödeme Sistemi'ne geçmeyi planlıyor.

Günde 30 bin, yılda 8 milyon taşıt ticaretinin yapıldığı ikinci el otomobil piyasasında yaşanan dolandırıcılık girişimlerini engellemek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nde hem aracın devir işlemi hem de paranın transferi noter huzurunda yapılacak ve bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Yeni sistem ile birlikte aracı alan kişinin nakit para taşımasına da gerek kalmayacak. Güvenli Ödeme Sistemi’nden satış bedeli ile aracın mülkiyetinin devri eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin’in açıklamalarına göre yeni sistemde ilgili taraflar ödeme kuruluşuna sistem üzerinden başvuracak ve referans kodu aldıktan sonra para, ödeme kuruluşunun emanet hesabına aktarılacak. Noter emanetteki parayı kontrol ettikten sonra ödeme kuruluşuna bildirim yapacak ve ödeme kuruluşu da parayı satıcını hesabına aktaracak.

Satıştan vazgeçilmesi durumunda alıcıya parası iade edilecek ve işlem için en fazla 20 TL ödenecek. Cin’in açıklamalarına göre sistemi kullanmak zorunlu olmayacak. Bütün noterlerde kullanılabilecek Güvenli Ödeme Sistemi'ne rağmen yaşanan olumsuzluklarda ise mağduriyet yaşayanların yasal yollara başvurma imkanı bulunacak.