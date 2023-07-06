İkinci El Otomobillere Yeni Kısıtlama: Sıfır Otomobillerin Fiyatını Geçemeyecek!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın aldığı yeni kararla birlikte ikinci el otomobillerin fiyatlarına yeni bir kısıtlama getirildi. İşte detaylar!
Ülkemizdeki otomobil fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki yükseliş, vergiler ve çip sorunu gibi faktörlere dayanıyor ancak en nihayetinde sonuç olarak, ikinci el otomobiller uzunca bir süredir sıfır otomobillerden daha yüksek fiyatlara satılıyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu sorunu çözmek için kısa bir süre önce ikinci el araçların taban değerini aşan fiyatlarla satılmasını yasaklayan yeni bir yönetmelik açıkladı. Resmî olarak yayınlanan yönetmelik 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Yeni kurallar uyarınca, reklam yoluyla ikinci el araç satışı yapan kişilerin, üretici veya distribütörün tavsiye ettiği güncel satış fiyatının üzerinde fiyat belirlemeleri kısıtlanacak.
İkinci El Otomobil İlan ve Reklamlarına Kısıtlama Getirildi
Bu kısıtlamayı ihlal eden reklamlar Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek ve bu tür reklamlara aracılık eden aracılar bakanlığı uyarmak ve bilgilendirmekle yükümlü olacak.
Reklam kısıtlamalarına uyulmaması hâlinde reklam başına 300.000 TL para cezası uygulanacak.
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İkinci El Otomobil Fiyatlarına Yeni Zam Yolda: Açıklama Geldi!
İkinci el otomobil fiyatlarına bu ay içerisinde yeni zam gelebilir. Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, haziran ayının sonuna kadar yüzde 4 ila yüzde 6 civarında fiyat artışı öngördüklerini söyledi.
Otomobil Satışlarında "6 Ay ve 6 Bin Kilometre Sınırı" ile İlgili Yeni Karar!
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki sorunları ele almak üzere yeni düzenlemeler getirdi. İkinci el otomobil piyasasındaki aşırı fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralı 6 ay daha uzatıldı.
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